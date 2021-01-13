"Услышал еще одно оправдание". Президент Ла Лиги ответил на жалобы Зидана

Мадридский "Реал" в прошлом туре не смог обыграть "Осасуну". После игры Зинедин Зидан заявил, что из-за погодных условий матч не следовало проводить. Президент Ла Лиги Хавьер Тебас ответил на его слова.

"В пятницу я разговаривал с представителями "Реала" около 14 раз. Все нервничали и я предложил им вернуться в тренировочный центр, чтобы вылететь утром, но они ответили отказом.

Я не знаю той информации, которую Зидан знал до поездки. Его слова после матча? Я слышал много оправданий от тренеров из-за потери очков, это еще одно", - приводит слова Тебаса Marca.

Отметим, что потеря очков "Реалом" позволила "Атлетико" укрепиться на первом месте.