Официально: Мусса Дембеле - игрок Атлетико

Мадридский "Атлетико" официально подтвердил переход Мусса Дембеле из "Лиона".

"Матрасники" арендовали форварда до конца сезона. Это операция обойдется им в полтора миллиона. Также они смогут выкупить Дембеле за 33 с половиной миллиона летом 2021-го. Также пять миллионов предусматриваются в виде бонусов.

????⚪ ¡ #BienvenidoDembélé !



Acuerdo con el Olympique Lyonnais para la cesión de @MDembele_10 para lo que resta de temporada.



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???? #AúpaAtleti pic.twitter.com/Hau4fRlhLl — Atlético de Madrid (@Atleti) January 13, 2021

Дембеле выступал за "Лион" с лета 2018-го, забив за это время 45 голов в 108 играх. Этот сезон проводит неважным образом, нанеся лишь один точный удар в 16-ти поединках.

Также стоит отметить, что недавно Дембеле сломал руку и вернется в строй лишь в середине февраля.