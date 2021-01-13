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Официально: Мусса Дембеле - игрок Атлетико

Испания
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Аренда и право выкупа

Официально: Мусса Дембеле - игрок Атлетико
UA-Футбол
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Мадридский "Атлетико" официально подтвердил переход Мусса Дембеле из "Лиона".

"Матрасники" арендовали форварда до конца сезона. Это операция обойдется им в полтора миллиона. Также они смогут выкупить Дембеле за 33 с половиной миллиона летом 2021-го. Также пять миллионов предусматриваются в виде бонусов.

Дембеле выступал за "Лион" с лета 2018-го, забив за это время 45 голов в 108 играх. Этот сезон проводит неважным образом, нанеся лишь один точный удар в 16-ти поединках.

Также стоит отметить, что недавно Дембеле сломал руку и вернется в строй лишь в середине февраля.

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В статье: Мусса Дембеле Атлетико (Мадрид) Лион
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