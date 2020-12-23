Очнулся - гипс: форвард Лиона сломал руку, столкнувшись с забором

Центрфорвард "Лиона" Муса Дембеле получил курьезную травму на тренировке.

Он так неудачно завершил спринтерский рывок, что врезался в забор тренировочной базы и сломал предплечье. Сегодня ему сделали операцию.

L’Equipe пишет, что гипс снимут через месяц. На поле Дембеле в лучшем случае вернется через 6-8 недель, то есть - под конец февраля.

Текущий сезон в целом складывается неудачно для 24-летнего нападающего. Он проиграл конкуренцию за место в старте новичку "Лиона" Тино Кадевере и забил лишь 1 гол в 16 матчах французского чемпионата.