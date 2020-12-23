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Очнулся - гипс: форвард Лиона сломал руку, столкнувшись с забором
Невезучий Муса Дембеле
Центрфорвард "Лиона" Муса Дембеле получил курьезную травму на тренировке.
Он так неудачно завершил спринтерский рывок, что врезался в забор тренировочной базы и сломал предплечье. Сегодня ему сделали операцию.
L’Equipe пишет, что гипс снимут через месяц. На поле Дембеле в лучшем случае вернется через 6-8 недель, то есть - под конец февраля.
Текущий сезон в целом складывается неудачно для 24-летнего нападающего. Он проиграл конкуренцию за место в старте новичку "Лиона" Тино Кадевере и забил лишь 1 гол в 16 матчах французского чемпионата.
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