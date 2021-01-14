Лапорта пока впереди. Барселона официально утвердила кандидатов на пост президента

Осенью 2020-го Хосеп Бартомеу покинул пост президента "Барселоны", чтобы повлекло за собой назначение досрочных выборов. Они пройдут 24-го января.

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Сегодня были утверждены три кандидата, которые будут претендовать на вакантное место. Среди них - Жоан Лапорта (собрал 9625 подписей), Виктор Фонт (4431) и Тони Фрейша (2643). До 24-го января кандидаты проведут свою предвыборную кампанию.

ℹ️ La Junta Electoral proclama Joan Laporta, Víctor Font i Toni Freixa candidats a la presidència del Club — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) January 14, 2021

Отметим, что ранее Лапорта, собравший наибольшее количество подписей, уже был президентом каталонцев.