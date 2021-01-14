Апелляция отклонена: Месси заплатит штраф за прощание с Марадоной

Дисциплинарный комитет Ла Лиги отклонил апелляцию "Барселоны" на желтую карточку и 600 евро штрафа Лионелю Месси за перфоманс во время матча с "Осасуной" (4:0).

Лео после забитого мяча снял свою футболку, под которой оказалась футболка Марадоны образца 1993 года. Так капитан "Барсы" простился с легендой вскоре после его смерти 25 ноября.

Каталонцы настаивали, что наказание неприемлемо из-за исключительных обстоятельств, но лига не только оставила все в силе, но и дополнительно оштрафовала клуб на 180 евро.