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Апелляция отклонена: Месси заплатит штраф за прощание с Марадоной

Испания
(1 голосов)

Правила едины для всех

Апелляция отклонена: Месси заплатит штраф за прощание с Марадоной
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Дисциплинарный комитет Ла Лиги отклонил апелляцию "Барселоны" на желтую карточку и 600 евро штрафа Лионелю Месси за перфоманс во время матча с "Осасуной" (4:0).

Лео после забитого мяча снял свою футболку, под которой оказалась футболка Марадоны образца 1993 года. Так капитан "Барсы" простился с легендой вскоре после его смерти 25 ноября.

Каталонцы настаивали, что наказание неприемлемо из-за исключительных обстоятельств, но лига не только оставила все в силе, но и дополнительно оштрафовала клуб на 180 евро.

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В статье: Лионель Месси Диего Марадона Барселона
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Комментарии (2)
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Spokoyno (Киев)
14.01.2021 в 23:34
Так Правила є ПРАВИЛАМИ і їх потрібно виконувати, утім вшанування одного з найкращих... теж вимагає посвяти. Ну і символічно, що першим "підтримав" таке рішення РЕАЛьний ексПЕРД.
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Alex7Chapman (Кропивницький)
14.01.2021 в 23:13
штрафуйте він (Мессі) того гідний
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