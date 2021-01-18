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ФИФА отклонила апелляцию по делу Кирана Триппьера
Футболист отбудет полностью всю дисквалификацию
Апелляционный комитет ФИФА отклонил апелляцию мадридского "Атлетико" по делу защитника Кирана Триппьера, сообщает официальный сайт организации. Футболист был наказан за нарушение правил о ставках.
Как следствие, подтверждается решение Дисциплинарного комитета ФИФА, принятое 23 декабря 2020 года, о продлении санкций, наложенных на игрока Английской футбольной федерацией, по всему миру. До сегодняшнего дня ФИФА приостанавливала дисквалификацию англичанина, именно поэтому он принимал участие в ряде матчей за "Атлетико".
Ранее Футбольная ассоциация Англии (FA) приняла решение дисквалифицировать Триппьера на 10 недель и оштрафовать на £ 70 тыс. (более € 77 тыс.). Таким образом, игрок вернётся на поле лишь в начале марта.
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