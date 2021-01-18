  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. ФИФА отклонила апелляцию по делу Кирана Триппьера
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ФИФА отклонила апелляцию по делу Кирана Триппьера

Испания
(1 голосов)

Футболист отбудет полностью всю дисквалификацию

ФИФА отклонила апелляцию по делу Кирана Триппьера
Новина українською

Апелляционный комитет ФИФА отклонил апелляцию мадридского "Атлетико" по делу защитника Кирана Триппьера, сообщает официальный сайт организации. Футболист был наказан за нарушение правил о ставках.

Как следствие, подтверждается решение Дисциплинарного комитета ФИФА, принятое 23 декабря 2020 года, о продлении санкций, наложенных на игрока Английской футбольной федерацией, по всему миру. До сегодняшнего дня ФИФА приостанавливала дисквалификацию англичанина, именно поэтому он принимал участие в ряде матчей за "Атлетико".

Ранее Футбольная ассоциация Англии (FA) приняла решение дисквалифицировать Триппьера на 10 недель и оштрафовать на £ 70 тыс. (более € 77 тыс.). Таким образом, игрок вернётся на поле лишь в начале марта.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетико (Мадрид) ФИФА Киран Триппьер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...