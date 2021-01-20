Почеттино: В свое время Эспаньол вплотную приблизился к аренде Месси

Новый наставник "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино заявил, что в свое время "Эспаньол", в котором он раньше работал, мог заполучить на правах арендного соглашения тогда еще просто талантливого футболиста "Барселоны" Лионеля Месси. Цитирует специалиста портал Goal.com.

"Месси в "ПСЖ"? Без комментариев, мне нечего сказать об этом. Когда я тренировал "Эспаньол" и "Саутгемптон", то мечтал заполучить лучших исполнителей. В свое время "Эспаньол" вплотную приблизился к аренде Лионеля, клубы были близки к соглашению".