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Почеттино: В свое время Эспаньол вплотную приблизился к аренде Месси

Испания
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Рубрика "Маурисио вспоминает"

Почеттино: В свое время Эспаньол вплотную приблизился к аренде Месси
Новина українською

Новый наставник "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино заявил, что в свое время "Эспаньол", в котором он раньше работал, мог заполучить на правах арендного соглашения тогда еще просто талантливого футболиста "Барселоны" Лионеля Месси. Цитирует специалиста портал Goal.com.

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"Месси в "ПСЖ"? Без комментариев, мне нечего сказать об этом. Когда я тренировал "Эспаньол" и "Саутгемптон", то мечтал заполучить лучших исполнителей. В свое время "Эспаньол" вплотную приблизился к аренде Лионеля, клубы были близки к соглашению".

"Тем не менее, Месси великолепно показал себя в рамках Кубка Жоана Гампера и остался в "Барселоне".

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В статье: Лионель Месси Барселона Маурисио Почеттино Пари Сен-Жермен (Париж) Эспаньол (Барселона) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
Goal.com

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