Примера. 20-й тур. Осасуна наказала Гранаду

Важный день для "Осасуны", определенный прекрасным результатом – памплонцы победили впервые за последние четырнадцать туров. Впервые в этом розыгрыше чемпионата Испании памплонцы забили больше двух голов за матч. Жертвой команды Арассате стала "Гранада". Странно? Как посмотреть.

"Насриды" отлично провели прошлый сезон и с тех пор не опустили планку. Сейчас, как и в прошлом году, "Гранада" является претендентом на место в зоне Лиги Европы. Но от спадов команда не застрахована. Сегодня продолжается именно таковой.

В пяти последних турах коллектив Диего Мартинес добыл лишь одну победу. В течение последних пяти туров пропустил одиннадцать голов. Сегодня "Осасуна" атаковала не очень много, но весьма метко. С семи ударов по воротам четыре были точными, три стали результативными. У "Гранады" было больше попыток взять ворота соперника в осаду, однако атаки соперника выдавались малоэффективными. С двенадцати ударов по воротам только один пришелся в створ. Он и стал результативным.

Анте Будимир проявил себя наилучшим образом в первом тайме. Стиль хищника. Сначала нападающий воспользовался ошибкой защиты "Гранады", а затем забил ударом головой после подачи с фланга. Оба гола – из пределов вратарской. Луис Хавьер Суарес подарил было "Гранаде" надежду своим точным ударом, но дальше локального успеха команда Мартинеса не пошла. Все вопросы снял Монкайола ударом с линии штрафной площади (с рикошетом).

"Осасуна" возвышается над зоной вылета.

Памплона. Стадион "Рейно де Наварра"

"Осасуна" - "Гранада" 3:1

Голы: Анте Будимир 27, Анте Будимир 39, Хон Толлар Монкайола 86 - Луис Хавьер Суарес 50

"Осасуна": Серхио Эррера, Давид Гарсия, Хони Родригес (Рубен Гарсия 45+2), Факундо Ронкалья, Ойер Санхурхо, Иньиго Перес (Хон Толлар Монкайола 68), Анте Будимир (Хонатан Кальери 46), Гарсия Унай, Энрике Барха (Роберто Торрес 81), Лукас Торро, Мануэль Санчес (Хуан Крус 46)

"Гранада": Руи Силва, Димитри Фулкье (Кини 46), Луис Милья, Герман Санчес, Луис Хавьер Суарес (Федерико Вико 85), Дарвин Мачис, Карлос Нева (Роберто Сольдадо 81), Анхель Монторо, Хесус Вальехо (Хорхе Молина 46), Домингуш Дуарте, Роберт Кенеди (Антонио Пуэртас 81)

Предупреждения: Мануэль Санчес 37, Факундо Ронкалья 63, Хонатан Кальери 74, Факундо Ронкалья 88, Лукас Торро 90+6 - Хесус Вальехо 11, Димитри Фулкье 38, Домингуш Дуарте 77, Герман Санчес 90+6

Удаление: Факундо Ронкалья 88