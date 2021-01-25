Коронавирус в Реале: положительный тест сдал центральный защитник

"Реал" подтвердил положительный тест на коронавирус у запасного центрального защитника Начо.

Большой опасности повального заражения внутри Королевского клуба нет: Начо уже пять дней пребывает на самоизоляции из-за близкого контакта с больным на COVID, так что его положительный тест был ожидаем.

Тем не менее, учитывая травмы Серхио Рамоса и Дани Карвахаля, новость эта для "Реала" не самая приятная. Начо в текущем сезоне провел 10 матчей во всех турнирах.

Также сейчас болеет и главный тренер "Реала" Зинедин Зидан, а в целом по ходу сезона COVID в Мадриде перенесли Лука Йович, Эдер Милитао, Эден Азар и Карлос Каземиро.