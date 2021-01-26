Защитник Барселоны: Понимаю, почему люди могут меня ненавидеть, но они не знают меня настоящего

Защитник каталонской "Барселоны" Жорди Альба прокомментировал отношение футбольных болельщиков и соперников к себе в интервью для Movistar+. Напомним, игрок выступает за "сине-гранатовых" с 2012 года.

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"Естественно, если люди знают меня исключительно благодаря футболу, то думают, что я нахожусь в том круге футболистов, которых ненавидят. Мой стиль игры сделал меня тем, кем я являюсь сегодня, благодаря ему я сижу здесь перед вами".