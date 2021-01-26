  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Защитник Барселоны: Понимаю, почему люди могут меня ненавидеть, но они не знают меня настоящего
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Барселоны: Понимаю, почему люди могут меня ненавидеть, но они не знают меня настоящего

Испания
(2 голосов)

Жорди на связи

Защитник Барселоны: Понимаю, почему люди могут меня ненавидеть, но они не знают меня настоящего
Новина українською

Защитник каталонской "Барселоны" Жорди Альба прокомментировал отношение футбольных болельщиков и соперников к себе в интервью для Movistar+. Напомним, игрок выступает за "сине-гранатовых" с 2012 года.

Читайте такжеНаследие Бартомеу. Барселона еще не расплатилась за трансферы 19 игроков

"Естественно, если люди знают меня исключительно благодаря футболу, то думают, что я нахожусь в том круге футболистов, которых ненавидят. Мой стиль игры сделал меня тем, кем я являюсь сегодня, благодаря ему я сижу здесь перед вами".

"Мои друзья знают меня настоящего. Я скромен и ценю все то, что есть в моей жизни. Игрок Жорди никак не связан с человеком Жорди. Да, я действительно жестко играю на поле. Понимаю, почему люди, которые меня не знают, могут меня ненавидеть".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хорди Альба Барселона
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...