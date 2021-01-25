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Наследие Бартомеу. Барселона еще не расплатилась за трансферы 19 игроков

Испания
(2 голосов)

Новый президент будет начинать не в лучших условиях

Наследие Бартомеу. Барселона еще не расплатилась за трансферы 19 игроков
UA-Футбол
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В последние полгода в СМИ было немало новостей о тяжелом экономическом положении "Барселоны". Многие были недовольны правлением Хосепа Бартомеу, который досрочно покинул пост президента клуба.

Не так давно "Барселона" договорилась с игроками о снижении зарплаты, однак этот шаг пока не спасает положение. По данным Marca, клубу придется выплатить немало денег за прежние трансферы.

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Каталонскому клубу нужно закрыть еще 19 переходов. Общая сумма ближайших краткосрочных выплат - 126 миллионов. Долгосрочные - 194 миллиона.

"Ливерпуль", к примеру, должен получить за трансфер Коутиньо еще 40 миллионов, "Аякс" за Френки де Йонга - 48. Что интересно, "Барселоне" нужно еще закрыть переходы Малкома и Артура, которых в команде уже нет.

Напомним, что выборы президента "Барселоны" должны пройти в марте.

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В статье: Барселона Филиппе Коутиньо Хосеп Мария Бартомеу Малком Френки де Йонг Артур Рамос
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Комментарии (2)
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rivnenskyi (Рівне)
25.01.2021 в 20:02
Отже, перехід Месі - справа часу.
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Alex7Chapman (Кропивницький)
25.01.2021 в 20:00
Вітаю усіх фуфлоністів барт'МЕУ залишив своїм наступникам ПРОЦВІТАЮЧУ Барселону...Hasta la vista
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