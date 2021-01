Наследие Бартомеу. Барселона еще не расплатилась за трансферы 19 игроков

В последние полгода в СМИ было немало новостей о тяжелом экономическом положении "Барселоны". Многие были недовольны правлением Хосепа Бартомеу, который досрочно покинул пост президента клуба.

Не так давно "Барселона" договорилась с игроками о снижении зарплаты, однак этот шаг пока не спасает положение. По данным Marca, клубу придется выплатить немало денег за прежние трансферы.

Каталонскому клубу нужно закрыть еще 19 переходов. Общая сумма ближайших краткосрочных выплат - 126 миллионов. Долгосрочные - 194 миллиона.

"Ливерпуль", к примеру, должен получить за трансфер Коутиньо еще 40 миллионов, "Аякс" за Френки де Йонга - 48. Что интересно, "Барселоне" нужно еще закрыть переходы Малкома и Артура, которых в команде уже нет.

Barcelona have released their official accounts - they owe 19 clubs a total of €126m for outstanding payments on transfers. The largest sum is the €29m they must pay Liverpool for the transfer of Philippe Coutinho. pic.twitter.com/mjjhoYGkP8