Наследие Бартомеу. Барселона еще не расплатилась за трансферы 19 игроков

В последние полгода в СМИ было немало новостей о тяжелом экономическом положении "Барселоны". Многие были недовольны правлением Хосепа Бартомеу, который досрочно покинул пост президента клуба.

Не так давно "Барселона" договорилась с игроками о снижении зарплаты, однак этот шаг пока не спасает положение. По данным Marca, клубу придется выплатить немало денег за прежние трансферы.

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Каталонскому клубу нужно закрыть еще 19 переходов. Общая сумма ближайших краткосрочных выплат - 126 миллионов. Долгосрочные - 194 миллиона.

"Ливерпуль", к примеру, должен получить за трансфер Коутиньо еще 40 миллионов, "Аякс" за Френки де Йонга - 48. Что интересно, "Барселоне" нужно еще закрыть переходы Малкома и Артура, которых в команде уже нет.

Barcelona have released their official accounts - they owe 19 clubs a total of €126m for outstanding payments on transfers. The largest sum is the €29m they must pay Liverpool for the transfer of Philippe Coutinho. pic.twitter.com/mjjhoYGkP8 — Colin Millar (@Millar_Colin) January 25, 2021