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Кандидат в президенты Барсы обвиняет ПСЖ в дестабилизации из-за высказываний Леонардо о Месси

Испания
(1 голосов)

Что он наговорил о Лионеле?

Кандидат в президенты Барсы обвиняет ПСЖ в дестабилизации из-за высказываний Леонардо о Месси
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Бывший президент каталонской "Барселоны и претендент на данную должность Жоан Лапорта упрекнул французский "Пари Сен-Жермен" после высказываний спортивного директора клуба Леонардо. Напомним, парижане хотели приобрести капитана команды Лионеля Месси. Цитирует Лапорту AS.

"Я читал, что "ПСЖ" несет финансовые убытки, были разговоры о том, смогут ли они позволить себе подобные инвестиции. В любом случае, я бы попросил парижан относиться к нам уважительно, как делаем это мы, не нужно дестабилизировать наш клуб. Мы не заставляли их говорить о трансфере Месси, прошла только половина сезона. Я не думаю, что это правильно".

Напомним, соглашение Месси с "Барселоной" истекает 30 июня 2021 года.

Читайте такжеЛапорта: Месси выглядит счастливым и сделает все ради того, чтобы играть за Барселону

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В статье: Лионель Месси Леонардо Жоан Лапорта Барселона Пари Сен-Жермен (Париж) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
AS

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Комментарии (1)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
26.01.2021 в 13:31
Жоан Лапорта про Мессі - я не думаю, що це правильно... скільки кажу, що мессоманія - це дійсно неправильно більш того у таких проявах, які демонструє шепетівський олень з фуфлостадом - це огидно
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