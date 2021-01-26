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Кандидат в президенты Барсы обвиняет ПСЖ в дестабилизации из-за высказываний Леонардо о Месси
Что он наговорил о Лионеле?
Бывший президент каталонской "Барселоны и претендент на данную должность Жоан Лапорта упрекнул французский "Пари Сен-Жермен" после высказываний спортивного директора клуба Леонардо. Напомним, парижане хотели приобрести капитана команды Лионеля Месси. Цитирует Лапорту AS.
"Я читал, что "ПСЖ" несет финансовые убытки, были разговоры о том, смогут ли они позволить себе подобные инвестиции. В любом случае, я бы попросил парижан относиться к нам уважительно, как делаем это мы, не нужно дестабилизировать наш клуб. Мы не заставляли их говорить о трансфере Месси, прошла только половина сезона. Я не думаю, что это правильно".
Напомним, соглашение Месси с "Барселоной" истекает 30 июня 2021 года.
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