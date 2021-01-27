Кубок Испании. 1/8-я финала. Леванте выходит в четвертьфинал по голове Вальядолида, Вильярреал в игре

В текущем чемпионате Испании "Леванте" и "Вальядолид" сыграли между собой уже два поединка. Оба завершились вничью. Третья серия противостояния уже носила кубковый характер и не могла закончиться миром.

"Пусела" дошли до 1/8-й не без проблем: "Марбелью" и "Пенья Депортиво", которые ниже классом, удалось пройти лишь в дополнительное время. Не сказать, что "лягушата" двигаются по сетке с размахом, но все же ресурсов у "Леванте" побольше. Соответственно, и результат на табло.

Хозяевам не помог быстрый гол, забитый с позиции один на один. "Леванте" отыгрался благодаря максимально хитрому удару со штрафного (под стенкой), а вышел вперед после подарка, обусловленного ужасной ошибкой защитника "Вальядолида" при передаче назад.

Это был удар, от которого хозяева не пришли в себя. Пропустив третий раз от Коке, "пусела" один гол отыграли благодаря рвению Вайссмана, вышедшего на замену. Но это уже была лишь иллюзия борьбы. Четвертый гол "Леванте" забил с пенальти и снял все вопросы.

"Лягушки" поборются за полуфинал. В этой паре они заслуженно победили.

Кубок Испании. 1/8-я финала

Вальядолид. "Хосе Сорилья"



"Вальядолид" - "Леванте" 2:4

Голы: Тони Вилья 13, Шон Вайссман 63 - Энес Барди 13, Микель Мальса 45, Коке 59, Хосе Моралес (пен.) 80

"Вальядолид": Хименес - Эрвияс, Луис Перес, Хоакин Фернандес (Алькарас 46), Вильярраса - Меса, Кике Перес (Рэй 80) - Тони Вилья (Наварро 63), Куки, Рубио (Вайссман 63) - Бенито (Орельяна 63)

"Леванте": Карденас - Коке (Клерк 82), Постиго, Везу, Тоньо (Дуарте 82) - Мелеро, Мальса - Сон, Барди (Радойя 55), Рочина (Моралес 68) - Леон (Дани Гомес 68)

Предупреждения: Рубен Алькарас 78, Орельяна 73

"Жирона" – не такая простая, как может показаться с первого взгляда. Статистика показывает, что в борьбе с претендентом на Лигу чемпионов от Испании каталонцы выглядели весьма достойно. Почти одинаковые показатели, но "Жироне" не хватало точных ударов по воротам. В середине второго тайма была вспышка активности, вершиной которой стал коварный удар Мамуду Силья. Но "Вильярреал" в лице голкипера Рульи с этим справился. Пронесло и тогда, когда Бустос забил, ведь был офсайд. Поэтому точный выстрел Жереми Пино, имевший место на 18-й минуте, так и остался без ответа.

"Вильярреал" продолжает свой выдающийся ход – только два поражения в сезоне, успешное продвижение в трех турнирах. А в Кубке Испании команде Эмери даже удается брать свое малой кровью.

Кубок Испании. 1 /8-я финала

Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" (II) - "Вильярреал" 0:1

Гол: Жереми Пино 18

"Жирона": Мурич - Коуту, Рамальо, Буэно, Мартинес (Франгеза 71) - Валери, Кебе, Гумбау (Стуани 82), Барсенас - Силья, Бустос (Сайс 71)

"Вильярреал": Рульи - Пенья, Мори, Пау Торрес, Эступиньян (Раба 83) - Коклен, Капу - Баена (Мой Гомес 83), Тригерос (Парехо 62), Пино (Педраса 32) - Ниньо (Алькасер 62)

Предупреждения: Бустос 39, Франгеза 90+2 - Тригерос 17, Коклен 51, Баена 73, Раба 90+1