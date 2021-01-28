Севилья представила нападающего Алехандро Гомеса

"Севилья" в Twitter показала кадры презентации нападающего Алехандро Гомеса, который перешел из "Аталанты".

????️ "Entusiasmo y responsabilidad", las primeras palabras del Papu Gómez como jugador del #SevillaFC. ????????????



▶️ ¡Disfruta aquí de la entrevista!#WeareSevilla #NuncaTeRindas — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) January 28, 2021

32-летний аргентинец вышел на поле стадиона "Рамон Санчес Писхуан" в футболке "Севильи" и пожонглировал мячом. Гомес будет выступать в новой команде под 24 номером.

26 января "Севилья" объявила о переходе аргентинского нападающего из "Аталанты". Контракт Гомеса рассчитан до 30 июня 2024 года. В первой половине сезона форвард сыграл 17 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдао 4 голевые передачи.