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Севилья представила нападающего Алехандро Гомеса

Испания
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Футболист проведет в клубе ближайшие три года

Севилья представила нападающего Алехандро Гомеса
Новина українською

"Севилья" в Twitter показала кадры презентации нападающего Алехандро Гомеса, который перешел из "Аталанты".

32-летний аргентинец вышел на поле стадиона "Рамон Санчес Писхуан" в футболке "Севильи" и пожонглировал мячом. Гомес будет выступать в новой команде под 24 номером.

26 января "Севилья" объявила о переходе аргентинского нападающего из "Аталанты". Контракт Гомеса рассчитан до 30 июня 2024 года. В первой половине сезона форвард сыграл 17 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдао 4 голевые передачи.

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В статье: Алехандро Гомес Севилья Севилья (Испания)
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