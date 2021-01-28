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Севилья представила нападающего Алехандро Гомеса
Футболист проведет в клубе ближайшие три года
"Севилья" в Twitter показала кадры презентации нападающего Алехандро Гомеса, который перешел из "Аталанты".
????️ "Entusiasmo y responsabilidad", las primeras palabras del Papu Gómez como jugador del #SevillaFC. ????????????— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) January 28, 2021
▶️ ¡Disfruta aquí de la entrevista!#WeareSevilla #NuncaTeRindas
32-летний аргентинец вышел на поле стадиона "Рамон Санчес Писхуан" в футболке "Севильи" и пожонглировал мячом. Гомес будет выступать в новой команде под 24 номером.
26 января "Севилья" объявила о переходе аргентинского нападающего из "Аталанты". Контракт Гомеса рассчитан до 30 июня 2024 года. В первой половине сезона форвард сыграл 17 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдао 4 голевые передачи.
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