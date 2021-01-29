"Кушал шоколадную пасту из банки". Кассано признался, что набрал в Реале 14 килограмм

Экс-нападающий сборной Италии Антонио Кассано рассказал, как в свое время набрал в "Реале" несколько лишних килограмм.

"Когда Капелло стал тренером "Реала", я забил дважды в двух матчах. После этого он посадил меня на скамейку запасных, я долго с ним спорил и после он оставил меня вне команды.

Перед переездом в Мадрид я похудел на 12 килограмм, однако после, когда я остался вне команды, то набрал сразу 14. Nutella (шоколадная паста) была спонсором клуба и я каждый месяц получал пять килограмм их продукта. В то время я кушал пасту прямо из банки, так как мне было нечего делать", - рассказал Кассано.

Зимой 2006-го "Реал" не пожалел за Кассано пяти миллионов евро. Итальянец за полтора года в клубе отыграл 29 матчей и забил четыре гола.