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"Кушал шоколадную пасту из банки". Кассано признался, что набрал в Реале 14 килограмм
Хороший рецепт набора массы
Экс-нападающий сборной Италии Антонио Кассано рассказал, как в свое время набрал в "Реале" несколько лишних килограмм.
"Когда Капелло стал тренером "Реала", я забил дважды в двух матчах. После этого он посадил меня на скамейку запасных, я долго с ним спорил и после он оставил меня вне команды.
Перед переездом в Мадрид я похудел на 12 килограмм, однако после, когда я остался вне команды, то набрал сразу 14. Nutella (шоколадная паста) была спонсором клуба и я каждый месяц получал пять килограмм их продукта. В то время я кушал пасту прямо из банки, так как мне было нечего делать", - рассказал Кассано.
Зимой 2006-го "Реал" не пожалел за Кассано пяти миллионов евро. Итальянец за полтора года в клубе отыграл 29 матчей и забил четыре гола.
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