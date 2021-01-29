Примера. 21-й тур. Уэска ошеломила Вальядолид

Сегодняшний матч – настоящая катастрофа для "Вальядолида". "Пусела" далеки от оптимальной формы, однако пропускать трижды от самой плохой атаки чемпионата, проигрывать последний команде турнирной таблицы – это удар в спину ножом болельщикам. Те хоть и не на трибунах, настроение их можно понять и на расстоянии.

В первом тайме "Вальядолид" атаковал, но прорезалась конструктивная игра и у "Уэски". Хозяев должно было насторожить то, как легко игроки "Уэски" проникают во владения Хорди Масипа. В конце концов, Рафа Мир забил первый свой мяч из вратарской зоны ударом головой после глубокой подачи с фланга. Форвард не забивал в Примере более двух с половиной месяца. И вот пожалуйста.

А дальше – больше. Во втором тайме помутнение "Вальядолида" не развеялось. Кроме плохой игры в нападении, хозяева проваливались еще и в защите. Дубль Рафа Мир оформил с выхода один на один, стартовав из глубины поля. Третий гол – удар верхом из-за пределов штрафной площади. И снова защитники "Вальядолида" были отрезаны от остальной команды, снова куча свободных зон.

Один гол не может расцениваться как нечто важное от "Вальядолида". Несмотря на наличие перспективных полу-шансов, только на 90+3-й минуте Тони Суарес выстрадал гол. Чтобы не проиграть "всухую".

"Уэска" до сих пор лишь однажды победила в Примере. Сегодняшние три очка не помогли арагонцам уйти с последнего места, но хорошим психологическим стимулом послужат. Тренер Пачета добывает прекрасный результат.

Вальядолид. "Нуэво Хосе Соррилья"

"Вальядолид" - "Уэска" 1:3

Голы: Тони Суарес 90+3 - Рафаэль Мир 37, Рафаэль Мир 50, Рафаэль Мир 57

"Вальядолид": Хорди Масип, Луис Перес (Пабло Эрвияс 62), Хоакин Фернандес, Бруно Гонсалес, Шон Вайссман (Тони Суарес 62), Оскар Плано (Серхио Наварро 46), Фабиан Орельяна (Кенан Кодро 62), Рубен Алькарас, Мичел (Ориоль Рей 76), Начо, Кике Перес

"Уэска": Альваро Фернандес, Идрисса Думбия (Давид Феррейро 75), Пабло Маффео (Педро Лопес 75), Рафаэль Мир (Борха Гарсия 86), Хавьер Галан, Синдзи Окадзаки (Дани Эскриче 54), Хорхе Пулидо, Микель Рико (Серхио Гомес 87), Димитриос Сиовас, Хайме Сеоане, Гастон Сильва

Предупреждения: Мичел 33, Начо 64 - Гастон Сильва 23, Идрисса Думбия 30