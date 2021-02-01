Почеттино: Никогда не буду тренировать Барселону и Марсель

Наставник "ПСЖ" Маурисио Почеттино рассказал, какие команды не готов возглавить.

"Тренировать "Барселону"? Это невозможно. У меня есть связь с другой частью города, свои воспоминания и потому это невозможно. То же самое могу сказать и о работе с "Марселем", - заявил Почеттино.

Напомним, что долгое время Почеттино играл и тренировал другой клуб из Барселоны - "Эспаньол".