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Почеттино: Никогда не буду тренировать Барселону и Марсель
Не говори гоп
Наставник "ПСЖ" Маурисио Почеттино рассказал, какие команды не готов возглавить.
"Тренировать "Барселону"? Это невозможно. У меня есть связь с другой частью города, свои воспоминания и потому это невозможно. То же самое могу сказать и о работе с "Марселем", - заявил Почеттино.
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Напомним, что долгое время Почеттино играл и тренировал другой клуб из Барселоны - "Эспаньол".
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02.02.2021 в 00:57
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