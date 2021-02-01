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Почеттино: Никогда не буду тренировать Барселону и Марсель

Испания
(1 голосов)

Не говори гоп

Почеттино: Никогда не буду тренировать Барселону и Марсель
UA-Футбол
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Наставник "ПСЖ" Маурисио Почеттино рассказал, какие команды не готов возглавить.

"Тренировать "Барселону"? Это невозможно. У меня есть связь с другой частью города, свои воспоминания и потому это невозможно. То же самое могу сказать и о работе с "Марселем", - заявил Почеттино.

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Напомним, что долгое время Почеттино играл и тренировал другой клуб из Барселоны - "Эспаньол".

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В статье: Барселона Маурисио Почеттино Марсель Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (1)
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MES QUE UN CLUB
02.02.2021 в 00:57
Сентябрь 2020: "Я, пожалуй, ошибся, посчитав, что не смогу возглавить «Барселону» в будущем. Я немного преувеличил, рассуждая об этом без тени сомнений". П****бол, как будто ему из Барселоны непрерывно звонят. ))
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