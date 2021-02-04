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Пике недоволен судейством и хранит дома футболки Реала. Защитник Барсы дал большое интервью
Жерару позавчера стукнуло 34
Жерар Пике еще нескоро вернется на поле после травмы, а пока что раздает интервью у себя дома. Ветеран "Барселоны", которому многие прочат кресло президента клуба после завершения карьеры, в беседе с журналистами Post United не выбирал выражений относительно судейства в Примере.
А вот вражда с "Реалом" для Пике, похоже, позади. Защитник, запомнившийся ранее колкими высказываниями в адрес "Сливочных, даже признался, что выменял несколько их футболок для своей коллекции после Эль Класико.
О словах Ди Марии о Месси в "ПСЖ":
"Это удивительно, что игрок другой команды позволил себе такое высказывание. Спросите его, почему он это сделал. Я вижу только, что Лео вовлечен в игру и тренировочный процесс еще больше, чем раньше".
О влиянии футболистов на "Барсу":
"Если мы когда-то и высказывались, то только тогда, когда нас просили об этом. Потому что те, кто должен принимать решения, отходили в сторону и делегировали это нам. Но послушайте, футболист должен играть футбол. Чем меньше он решает, тем лучше.
Когда есть мощный совет директоров или президент с четкой программой действий, игроку просто нечего сказать. Рамос и его новый контракт - яркий тому пример. Когда есть сильный президент, то решения принимает он".
Об уходе Луиса Суареса в "Атлетико":
"А это спрашивайте у тех, кто его отпустил. В этом нет моей вины".
Об отношениях с "Реалом":
"Я общаюсь с Серхио, но не о его проблемах с контрактом. Мы очень хорошо ладим, у меня в целом с Мадридом хорошие отношения. Футболку "Реала" я никогда не надевал, но дома есть несколько, которые я обменял во время матчей. Там Роналду, Бензема, Рамос… Несколько штук.
В свое время у меня была драка с Арбелоа, но такое происходит в матчах "Реала" и "Барсы". Я играл с ним вместе за сборную много лет и желаю ему всего наилучшего. Это правильное отношение".
О судействе в Примере:
"На днях один бывший судья рассказал мне, что около 85% судей во всех лигах из Мадрида. Как они собираются давать решающий свисток против "Реала"? Даже неосознанно, на инстинктивном уровне… Я уважаю судей и знаю, что они делают все возможное, но когда наступает момент сомнений, то…
Прошлый чемпионат после возобновления был самым гротескным в моей карьере. Чего стоит хотя бы матч в Сан-Себастьяне с четырьмя сомнительными решениями, и все в пользу "Реала". Некоторые моменты с ВАР были абсолютно неприемлемы".
О Криштиану Роналду:
"Очень хорошо к нему отношусь. Он человек с большими амбициями, трудолюбив, победитель по характеру и всегда будет бороться жестко. Огромный талант Роналду доказывает то, что пока Лео был на пике, он все равно взял свои пять Золотых мячей. Это невероятно серьезный показатель. Соревноваться с Лео - самоубийство, он лучший из всех, когда я когда-либо видел".
О самых болезненных поражениях:
"Быть может, полуфинал против "Интера" из-за значения поединка… Эмоции были как извержение вулкана. Мы забили несколько голов из офсайда. Когда соперник на голову сильнее, то это бьет больше по твоей репутации. А в тот раз мы подобрались так близко…"
О пустых трибунах:
"Это совсем другой футбол, и это позор. С болельщиками на трибунах ты ощущаешь себя по-особенному, это добавляет адреналина и веселья".
Пике или Пуйоль?
"Эти сравнения - полный бред. Каждый из нас значил для команды что-то свое. Хоть мы и играем на одной позиции, мы очень разные по сути".
О завершении карьеры:
До тридцати лет мне каждый сезон давался очень тяжело. А уже в 31 я ценил возможность выйти на поле гораздо больше. Сейчас я иду от сезона к сезону и просто наслаждаюсь игрой".
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