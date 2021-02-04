Ди Мария: Месси в ПСЖ? Вероятность большая – я надеюсь, что все сложится

Лидер "Пари Сен-Жермен" Анхель Ди Мария оценил вероятность переезда капитана "Барселоны" Лионеля Месси в столицу Франции по окончанию сезона. Напомним, оба исполнителя защищают цвета национальной сборной Аргентины. Цитирует Ди Марию Marca со ссылкой на Canal+.

"Месси в "Пари Сен-Жермен"? Да, я надеюсь, что все сложится, и Лионель перейдет. Вероятность большая. Давайте сохранять спокойствие и наблюдать".