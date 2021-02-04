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Ди Мария: Месси в ПСЖ? Вероятность большая – я надеюсь, что все сложится
Лео активно сватают в Париж
Лидер "Пари Сен-Жермен" Анхель Ди Мария оценил вероятность переезда капитана "Барселоны" Лионеля Месси в столицу Франции по окончанию сезона. Напомним, оба исполнителя защищают цвета национальной сборной Аргентины. Цитирует Ди Марию Marca со ссылкой на Canal+.
"Месси в "Пари Сен-Жермен"? Да, я надеюсь, что все сложится, и Лионель перейдет. Вероятность большая. Давайте сохранять спокойствие и наблюдать".
"Мой контракт заканчивается летом, но мы спокойно ведем диалог с руководством. Да, Неймар уже продлил свой трудовой договор, но бразилец намного моложе меня – это нормально, сначала подтвердить намерения о сотрудничестве с ним. Лично я счастлив в Париже".
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