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Ди Мария: Месси в ПСЖ? Вероятность большая – я надеюсь, что все сложится

Франция
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Лео активно сватают в Париж

Ди Мария: Месси в ПСЖ? Вероятность большая – я надеюсь, что все сложится
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Лидер "Пари Сен-Жермен" Анхель Ди Мария оценил вероятность переезда капитана "Барселоны" Лионеля Месси в столицу Франции по окончанию сезона. Напомним, оба исполнителя защищают цвета национальной сборной Аргентины. Цитирует Ди Марию Marca со ссылкой на Canal+.

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"Месси в "Пари Сен-Жермен"? Да, я надеюсь, что все сложится, и Лионель перейдет. Вероятность большая. Давайте сохранять спокойствие и наблюдать".

"Мой контракт заканчивается летом, но мы спокойно ведем диалог с руководством. Да, Неймар уже продлил свой трудовой договор, но бразилец намного моложе меня – это нормально, сначала подтвердить намерения о сотрудничестве с ним. Лично я счастлив в Париже".

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В статье: Лионель Месси Неймар Анхель Ди Мария Барселона Пари Сен-Жермен (Париж) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
Marca

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