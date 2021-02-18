Ривалдо: Будущее Месси — в ПСЖ

Бывший нападающий "Барселоны" Ривалдо считает, что капитан сине-гранатовых Лионель Месси уже провел свою последнюю домашнюю игру за каталонский клуб в Лиге чемпионов.

"Этот провал, скорее всего, был последней игрой Месси в Лиге чемпионов за "Барселону" на "Камп Ноу". "Барселона" не может дать Месси надежды на борьбу за какой-либо важный титул. Его будущее — в "ПСЖ", особенно после того, как он воочию увидел их выступление на "Камп Ноу". Это команда, которая может дать ему шанс выигрывать титулы.

Месси годами брал на себя ответственность за команду. В этом сезоне его лучший партнер по команде Луис Суарес отправился в "Атлетико". Непонятная сделка, которая сделала "Атлетико" сильнее, чем когда-либо", — написал Ривалдо в колонке для BetFair.