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Ривалдо: Будущее Месси — в ПСЖ

Испания
(1 голосов)

Экс-игрок каталонского клуба уверен в этом

Ривалдо: Будущее Месси — в ПСЖ

Новина українською

Бывший нападающий "Барселоны" Ривалдо считает, что капитан сине-гранатовых Лионель Месси уже провел свою последнюю домашнюю игру за каталонский клуб в Лиге чемпионов.

"Этот провал, скорее всего, был последней игрой Месси в Лиге чемпионов за "Барселону" на "Камп Ноу". "Барселона" не может дать Месси надежды на борьбу за какой-либо важный титул. Его будущее — в "ПСЖ", особенно после того, как он воочию увидел их выступление на "Камп Ноу". Это команда, которая может дать ему шанс выигрывать титулы.

Месси годами брал на себя ответственность за команду. В этом сезоне его лучший партнер по команде Луис Суарес отправился в "Атлетико". Непонятная сделка, которая сделала "Атлетико" сильнее, чем когда-либо", — написал Ривалдо в колонке для BetFair.

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В статье: Лионель Месси Барселона Ривалдо ПСЖ
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Комментарии (2)
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Счётчик шансов (Полтава)
18.02.2021 в 15:51
Ну какое ПСЖ? Вы возраст игрока видели? Антропометрические данные видели? Это не Ибрагимович, который будет стоя играть до 50-ти лет. Это игрок движения. Потеряв движение - потеряет всё.
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Olegyurchak (Хмельницький )
18.02.2021 в 15:47
Будущее Месси --- пенсия, либо трннерская работа. Он свое отбегал.
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