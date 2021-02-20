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Реал – рекордсмен сезона Ла Лиги по количеству травм
В королевском клубе уже 36 повреждений с начала кампании
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"Реал" вышел в лидеры сезона по количеству травм в Ла Лиге. На счету мадридского клуба 36 травм.
Самый часто травмированный в этом сезоне – Эден Азар. На его счету четыре травмы, также он отсутствовал из-за коронавируса, суммарно пропустив уже 134 дня. Отметим, за полтора года в "Реале" он пропустил больше, чем за все время карьеры в "Челси".
Сейчас в лазарете "сливочных" также находятся Карим Бензема, Серхио Рамос, Родриго, Феде Вальверде, Альваро Одриосола, Марсело и Эдер Милитао.
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