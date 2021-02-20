"Реал" вышел в лидеры сезона по количеству травм в Ла Лиге. На счету мадридского клуба 36 травм.

Самый часто травмированный в этом сезоне – Эден Азар. На его счету четыре травмы, также он отсутствовал из-за коронавируса, суммарно пропустив уже 134 дня. Отметим, за полтора года в "Реале" он пропустил больше, чем за все время карьеры в "Челси".

Сейчас в лазарете "сливочных" также находятся Карим Бензема, Серхио Рамос, Родриго, Феде Вальверде, Альваро Одриосола, Марсело и Эдер Милитао.