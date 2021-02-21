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Месси станет единоличным рекордсменом Барсы по количеству матчей в Ла Лиге, у Бускетса –  400-й матч

Испания
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Игра с Кадисом станет важной для двух лидеров команды

Месси станет единоличным рекордсменом Барсы по количеству матчей в Ла Лиге, у Бускетса –  400-й матч

Новина українською

Лионель Месси выйдет в стартовом составе "Барселоны" на матч с "Кадисом".

Таким образом аргентинец станет рекордсменом клуба по количеству игр в чемпионате Испании. Для Лео это 506-й поединок в составе "блаугранас" во внутреннем первенстве. У Хави Эрнандеса 505 таких матчей.

Кроме того, игра с "Кадисом" станет 400-й для Серхио Бускетса в Ла Лиге.

Матч "Барселона" – "Кадис" начнётся в 15:00.

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В статье: Лионель Месси Серхио Бускетс Барселона
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