Испания
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Месси станет единоличным рекордсменом Барсы по количеству матчей в Ла Лиге, у Бускетса – 400-й матч
Игра с Кадисом станет важной для двух лидеров команды
Лионель Месси выйдет в стартовом составе "Барселоны" на матч с "Кадисом".
Таким образом аргентинец станет рекордсменом клуба по количеству игр в чемпионате Испании. Для Лео это 506-й поединок в составе "блаугранас" во внутреннем первенстве. У Хави Эрнандеса 505 таких матчей.
Кроме того, игра с "Кадисом" станет 400-й для Серхио Бускетса в Ла Лиге.
Матч "Барселона" – "Кадис" начнётся в 15:00.
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