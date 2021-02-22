Примера. 24-й тур. Севилья отодвигает Барселону на четвертую позицию

Тому, что произошло в матче Лиги чемпионов против "Боруссии" Д (поражение дома 2:3), реального объяснения пока нет. Андалусийцы уверенно двигались по дистанции на внутренней арене, но тут дали серьезный сбой. Впрочем, стоит дождаться ответного поединка. Только после него можно будет делать глубокие выводы.

Но уже сейчас понятно, что поражение от Дортмунда не повлияло на настроение и уверенность "Севильи", с которыми она выступает в Примере. Можно говорить, что сегодня подопечные Лопетеги победили на классе. В начале поединка пришлось выдержать натиск со стороны "Осасуны", но оборонялась "Севилья" не панически. Повезло, когда Ойер Санхурхо попал в каркас. Но в других эпизодах даже не пришлось голкиперу вступать в игру. Ни одного попадания в створ от памплонцев.

"Севилья" же забила в середине первого тайма со стандарта. Диего Карлос пришел на подачу углового и замкнул навес от Хордана. Гол еще больше укрепил психологию и без того уверенной в себе команды Лопетеги. Как следствие – второе взятие ворот почти сразу после перерыва. Примерная контратака: перехват в центре поля, продвижение к воротам соперника (и все это – в исполнении Фернандо), пас налево на Мунира, прострел последнего и голевое касание мяча Люка де Йонга. Игра была сделана.

Далее "Севилья" отдала инициативу и просто наблюдала за тем, как "Осасуна" пыталась уйти от сухого поражения. Время от времени гости взрывались контратаками, но много вдохновения в них не вкладывали. Как итог – победа 2:0, которая помогла подняться на третью строчку турнирной таблицы, потеснив оттуда "Барселону".

Фото - La Liga

Памплона. Стадион "Рейно де Наварра"

"Осасуна" - "Севилья" 0:2

Голы: Диего Карлос 19, Люк де Йонг 49

"Осасуна": Серхио Эррера, Игнасио Видаль (Иньиго Перес 80), Давид Гарсия, Рубен Гарсия (Хонатан Кальери 64), Ойер Санхурхо (Дарко Брашанац 65), Анте Будимир (Адриан Лопес 84), Аридане Эрнандес, Хон Толлар Монкайола, Энрике Барха (Роберто Торрес 64), Лукас Торро, Мануэль Санчес

"Севилья": Яссин Буну, Карим Рекик, Жюль Кунде, Сусо (Алейш Видаль 66), Хесус Навас, Люк де Йонг (Юссеф Эн-Несири 80), Мунир Эль-Хаддади (Алехандро Гомес 80), Диего Карлос, Оливер Торрес (Иван Ракитич 66), Хоан Хордан (Неманья Гудель 87), Фернандо Франсиско Режес

Предупреждения: Игнасио Видаль 76, Лукас Торро 88 - Мунир Эль-Хаддади 67, Хоан Хордан 83