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Куману из-за кровотечения пришлось заблаговременно завершить пресс-конференцию

Испания
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Все ли все хорошо со здоровьем коуча?

Куману из-за кровотечения пришлось заблаговременно завершить пресс-конференцию

Marca

Новина українською

Досадным инцидентом закончилась пресс-конференция главного тренера "Барселоны" Рональда Кумана накануне матча Ла Лиги с "Севильей".

У нидерландского наставника началось кровотечение из носа. Некоторое время он пытался его остановить, но был вынужден по этой причине закончить онлайн-разговор со спортивными журналистами, сообщает Marca.

Напомним, завтра "Барселона" сыграет на выезде с "Севильей" в пределах 25 тура Ла Лиги. Поединок начнется в 17:15 по Киеву.

Читайте такжеУ Кумана есть 10 дней на убеждение руководства Барселоны в том, что он подходящий тренер каталонцев
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В статье: Рональд Куман Барселона Чемпионат Испании
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