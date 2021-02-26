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Куману из-за кровотечения пришлось заблаговременно завершить пресс-конференцию
Все ли все хорошо со здоровьем коуча?
Marca
Досадным инцидентом закончилась пресс-конференция главного тренера "Барселоны" Рональда Кумана накануне матча Ла Лиги с "Севильей".
У нидерландского наставника началось кровотечение из носа. Некоторое время он пытался его остановить, но был вынужден по этой причине закончить онлайн-разговор со спортивными журналистами, сообщает Marca.
Напомним, завтра "Барселона" сыграет на выезде с "Севильей" в пределах 25 тура Ла Лиги. Поединок начнется в 17:15 по Киеву.
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26.02.2021 в 19:21
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