Куману из-за кровотечения пришлось заблаговременно завершить пресс-конференцию

Досадным инцидентом закончилась пресс-конференция главного тренера "Барселоны" Рональда Кумана накануне матча Ла Лиги с "Севильей".

У нидерландского наставника началось кровотечение из носа. Некоторое время он пытался его остановить, но был вынужден по этой причине закончить онлайн-разговор со спортивными журналистами, сообщает Marca.

Напомним, завтра "Барселона" сыграет на выезде с "Севильей" в пределах 25 тура Ла Лиги. Поединок начнется в 17:15 по Киеву.