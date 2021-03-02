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Барсагейта не будет. Судья в Испании приняла решение в резонансном деле

Испания
(1 голосов)
Барсагейта не будет. Судья в Испании приняла решение в резонансном деле

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Вместо "Барсагейта" будет "Бартогейт". По решению судьи "Барселона" будет освобождена от судебного процесса по итогам мониторинга переписок руководства клуба в соцсетях.

Дело будет касаться сугубо физических лиц. Подозреваемые - Хосеп Мария Бартомеу и его правая рука Жауме Масферрер.

Оба сейчас освобождены из-под стражи, но находятся под следствием по обвинению в коррупции и управлении, которое привело к убыткам.

AS отмечает, что собственно футбольный клуб "Барселона" фигурирует в деле как "пострадавшее юридическое лицо".

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В статье: Барселона Жозеп Бартомеу Хосеп Мария Бартомеу
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Киев)
03.03.2021 в 13:54
От що означає, коли "обирають яскраву особину", а не спеціаліста... Так такий склад, який зібрали його попередники, вдруге підібрати не можливо, але і набрати дорогих зірок та череду тренерів, які неспроможні знов підняти Барселону на нову висоту, то потрібен талант та кваліфікована команда. А що цей наБАРТОМЕУл ще довго розгрібати доведеться...
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