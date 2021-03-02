Барсагейта не будет. Судья в Испании приняла решение в резонансном деле

Вместо "Барсагейта" будет "Бартогейт". По решению судьи "Барселона" будет освобождена от судебного процесса по итогам мониторинга переписок руководства клуба в соцсетях.

Дело будет касаться сугубо физических лиц. Подозреваемые - Хосеп Мария Бартомеу и его правая рука Жауме Масферрер.

Оба сейчас освобождены из-под стражи, но находятся под следствием по обвинению в коррупции и управлении, которое привело к убыткам.

AS отмечает, что собственно футбольный клуб "Барселона" фигурирует в деле как "пострадавшее юридическое лицо".