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Зидан: Мы хорошо подготовились к дерби с Атлетико. Для Реала - это словно финал
Наставник "сливочных" высказался перед мадридским дерби
gazeta
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан поделился мыслями накануне поединка против мадридского "Атлетико" в рамках 26-го тура испанской Ла Лиги.
"В дерби фаворитов нет. Здорово принимать участие в такой игре. Фанаты хотят увидеть этот матч. То, что происходило до этого матча, значения не имеет. Мы намерены провести хорошую игру – вот и все. Я не знаю, что случится, но нам надо сыграть очень хорошо, ведь нам противостоит отличный соперник, лидирующий в таблице.
Мы хорошо играли в защите, это наша сильная сторона. Это забота каждого футболиста, и мы хорошо справляемся. Эта игра – словно финал для нас, но то же можно сказать про любую другую. Мы всегда стремимся к победе. Мы хорошо подготовились к дерби", – рассказал француз.
Завтра, "матрасники" примут "сливочных" на стадионе "Ванда Метрополитано". Начало встречи - 17:15.
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