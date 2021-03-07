СМИ: Реал продаст Варана летом, если тот не продлит контракт с клубом

Центральный защитник "Реала" Рафаэль Варан может покинуть клуб уже этим летом, если не согласится на продление контракта. Об этом сообщает английское издание Daily Mail.

Между сторонами соглашение истекает в конце следующего сезона. "Сливочные" не хотят рисковать потерей француза на бесплатной основе, поэтому готовы продать его этим летом. Сейчас "Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении защитника, которого "Реал" оценивает в 70 млн евро.

Мадридцы знают, что его трудно будет заменить, но не хотят отпустить игрока свободным агентом.

Рафаэль Варан перешел в "Реал" с "Ланса" летом 2011-го года за 10 млн евро. С тех пор он провел 351 матч за клуб, записав в свой актив 18 трофеев в составе "сливочных": четыре Лиги Чемпионов, четыре Межконтинентального кубка, три Суперкубка Европы, по три чемпионства и Суперкубка Испании и один Кубок Короля.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 27-летнего центрального защитника в 70 млн евро.