Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Я сделаю все, чтобы Месси остался". Официально: Жоан Лапорта – президент каталонской Барселоны
Новый-старый босс на связи
Фото: Marca / Автор – неизвестен
Пресс-служба "Барселоны" сообщает, что по результатам выборов на должность президента клуба победил Жоан Лапорта. Таким образом, он вновь займет тот пост, который занимал с 2003-го по 2008 год. Лапорта набрал 54% голосов, а Виктор Фонт, его ближайший преследователь – всего 30%. За Жоана проголосовало 30 184 представителя.
Напомним, осенью прошлого года с поста президента "Барселоны" был уволен Хосеп Мария Бартомеу. Чиновник столкнулся с критикой в свой адрес на фоне неудачных результатов. В период его правления коллектив мог покинуть клуб Лионель Месси. Лапорта уже успел заявить, что удержать капитана – одна из приоритетных задач:
"Я позвоню аргентинцу. Смогу ли я убедить его остаться? Это будет зависеть от него. Я сделаю все, что в моих силах, в рамках экономических возможностей клуба, чтобы он остался в команде".
Joan Laporta - new Barcelona president - to RAC1: “I will be calling Lionel Messi. Will I convince Leo to stay? It will depend on him, I will do what I can, within the economic possibilities of the club, to make him stay at Barça”. ???????? @HagridFCB #FCB #Barcelona— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 8, 2021
Популярное сейчас
- Днепр-1 - Александрия. Анонс и прогноз матча
- Милевский: Наверное, на НСК Олимпийском я уже больше не сыграю
- Сборная Украины разгромно проиграла Хорватии, пропустив семь голов
- Примера. 26-й тур. Атлетико - Реал 1:1. Решено не все
- Кирилл Ковалец: Когда нашел будущую жену ВКонтакте, не знал, что она сестра Романа Зозули
- Игроки Шахтера устроили зажигательную вечеринку перед матчем с Зарей. ВИДЕО