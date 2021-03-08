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"Я сделаю все, чтобы Месси остался". Официально: Жоан Лапорта – президент каталонской Барселоны

Испания
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Новый-старый босс на связи

"Я сделаю все, чтобы Месси остался". Официально: Жоан Лапорта – президент каталонской Барселоны

Фото: Marca / Автор – неизвестен

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Пресс-служба "Барселоны" сообщает, что по результатам выборов на должность президента клуба победил Жоан Лапорта. Таким образом, он вновь займет тот пост, который занимал с 2003-го по 2008 год. Лапорта набрал 54% голосов, а Виктор Фонт, его ближайший преследователь – всего 30%. За Жоана проголосовало 30 184 представителя.

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Напомним, осенью прошлого года с поста президента "Барселоны" был уволен Хосеп Мария Бартомеу. Чиновник столкнулся с критикой в свой адрес на фоне неудачных результатов. В период его правления коллектив мог покинуть клуб Лионель Месси. Лапорта уже успел заявить, что удержать капитана – одна из приоритетных задач:

"Я позвоню аргентинцу. Смогу ли я убедить его остаться? Это будет зависеть от него. Я сделаю все, что в моих силах, в рамках экономических возможностей клуба, чтобы он остался в команде".

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В статье: Лионель Месси Жоан Лапорта Барселона
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Источник:
Barcelona

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