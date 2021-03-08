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Реал может продать Варана в ближайшее трансферное окно

Испания
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Игроку предложили новый контракт, по условиям которого его зарплата будет меньше

Реал может продать Варана в ближайшее трансферное окно

Новина українською

Центрбек "Реала" Рафаэль Варан будет продан в летнее трансферное окно, если он не примет новые условия контракта. В связи с кризисом 27-летнему французу предложили новый договор на ухудшенных условиях, однако, если он его не продлит, то клуб будет вынужден продать футболиста.

Сообщается, что "Манчестер Юнайтед" является главным претендентом на Варана. Игроком также интересуются другие клубы АПЛ и команды из Серии А.

В текущем сезоне на счету француза 2 гола в 25 матчах Ла Лиги.

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В статье: Рафаэль Варан Реал (Мадрид)
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