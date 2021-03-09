Природа не терпит пустоты: на стадионе Валенсии сквозь сиденья на трибунах пророс бурьян

"Месталья" – футбольный стадион в испанской Валенсии. Является домашним стадионом одноименного клуба. Арена имеет четвертую, высшую категорию УЕФА и вмещает 55 000 зрителей.

Когда-то "Месталья" даже принимала матчи летней олимпиады 1992 года и чемпионата мира 1982 года, однако сегодня, на фоне влияния пандемии, фотографы могут запечатлеть ее лишь вот так, с бурьянами сквозь сиденья болельщиков.

6 марта "Валенсия" без зрителей на трибунах обыграла на "Месталье" "Вильярреал" со счетом 2:1. Голы за "Лос Чес" забивали Карлос Солер и Гонсалу Гуэдеш, за гостей отличился Херард Морено.