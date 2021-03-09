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Природа не терпит пустоты: на стадионе Валенсии сквозь сиденья на трибунах пророс бурьян

Испания
(1 голосов)

Печальное зрелище

Природа не терпит пустоты: на стадионе Валенсии сквозь сиденья на трибунах пророс бурьян

Фото: Valencia CF / Автор – неизвестен

Новина українською

"Месталья" – футбольный стадион в испанской Валенсии. Является домашним стадионом одноименного клуба. Арена имеет четвертую, высшую категорию УЕФА и вмещает 55 000 зрителей.

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Когда-то "Месталья" даже принимала матчи летней олимпиады 1992 года и чемпионата мира 1982 года, однако сегодня, на фоне влияния пандемии, фотографы могут запечатлеть ее лишь вот так, с бурьянами сквозь сиденья болельщиков.

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Природа не терпит пустоты: на стадионе Валенсии сквозь сиденья на трибунах пророс бурьян - изображение 1

6 марта "Валенсия" без зрителей на трибунах обыграла на "Месталье" "Вильярреал" со счетом 2:1. Голы за "Лос Чес" забивали Карлос Солер и Гонсалу Гуэдеш, за гостей отличился Херард Морено.

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В статье: Валенсия Месталья
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Комментарии (2)
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Будєм разбіратся (Київ)
09.03.2021 в 11:35
Згадав передачі Діскавері про світ після людей.
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Acsakal (Kharkov)
09.03.2021 в 11:46
На Донбас-Арені пандемія "руССкага мира" панує з 2014 року. Там бур'яни куди крутіші.
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