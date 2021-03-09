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"Они критикуют даже правильные решения". Атлетико – о недовольстве Реала судейством в дерби Мадрида
Давайте разбираться
Фото: Getty Images / Автор – неизвестен
Пресс-служба "Атлетико" отреагировала в своем Твиттере на недовольство "Реала" судейством в матче 26-го тура чемпионата Испании (1:1).
"Они критикуют даже правильные решения. Некоторые привыкли, что им в спину всегда дует попутный ветер".
Critican hasta los aciertos...— Atlético de Madrid (@Atleti) March 8, 2021
Algunos están acostumbrados a tener siempre el viento a favor.
В одном из эпизодов арбитр Хосе Алехандро Эрнандес Эрнандес не назначил пенальти в ворота "матрасников" после попадания мяча в руку игроку хозяев. После финального свистка многие представители "королевского клуба" критиковали решение рефери.
Напомним, "Атлетико" с 59 очками после 25 матчей лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, опережая "Барселону" на 3 очка, а "Реал" на 5. У команды Симеоне есть игра в запасе.
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