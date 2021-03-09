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"Они критикуют даже правильные решения". Атлетико – о недовольстве Реала судейством в дерби Мадрида

Испания
(1 голосов)

Давайте разбираться

"Они критикуют даже правильные решения". Атлетико – о недовольстве Реала судейством в дерби Мадрида

Фото: Getty Images / Автор – неизвестен

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Пресс-служба "Атлетико" отреагировала в своем Твиттере на недовольство "Реала" судейством в матче 26-го тура чемпионата Испании (1:1).

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"Они критикуют даже правильные решения. Некоторые привыкли, что им в спину всегда дует попутный ветер".

В одном из эпизодов арбитр Хосе Алехандро Эрнандес Эрнандес не назначил пенальти в ворота "матрасников" после попадания мяча в руку игроку хозяев. После финального свистка многие представители "королевского клуба" критиковали решение рефери.

Напомним, "Атлетико" с 59 очками после 25 матчей лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, опережая "Барселону" на 3 очка, а "Реал" на 5. У команды Симеоне есть игра в запасе.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид)
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Комментарии (1)
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
09.03.2021 в 14:03
Не варто Атлетіко опускатися до рівня ниющих дівчаток з барси. Відскочили так сидіть тихо! а то наступного разу так не пощастить
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