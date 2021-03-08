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Ничья в пользу Барсы. Атлетико - Реал 1:1. Обзор матча и видео голов

Испания
(1 голосов)

Атлетико - Реал ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 07.03.2021 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол

Ничья в пользу Барсы. Атлетико - Реал 1:1. Обзор матча и видео голов

Фото - La Liga

UA-Футбол
Новина українською

Мадридское дерби было довольно интересным, напряженным. "Атлетико" хорошо провел первый тайм и стартовый отрезок второго, но в конце матча сбился на игру в обороне и пропустил. Как следствие – борьба за чемпионство в Испании обострилась до предела.

На корону претендуют три команды, а ничья между мадридскими грандами больше всего сыграла на руку "Барселоне". Теперь каталонцы опережают "Реал" на два балла, а от "Атлетико" отстают на три (но "матрасники" имеют матч в запасе).

Смотрите, как это было, в видеообзоре поединке 26-го тура чемпионата Испании.

Мадрид. Стадион: "Ванда Метрополитано"
"Атлетико" - "Реал" 1:1
Голы: Луис Суарес 15 - Карим Бензема 88

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В статье: Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид)
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