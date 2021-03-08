Ничья в пользу Барсы. Атлетико - Реал 1:1. Обзор матча и видео голов

Мадридское дерби было довольно интересным, напряженным. "Атлетико" хорошо провел первый тайм и стартовый отрезок второго, но в конце матча сбился на игру в обороне и пропустил. Как следствие – борьба за чемпионство в Испании обострилась до предела.

На корону претендуют три команды, а ничья между мадридскими грандами больше всего сыграла на руку "Барселоне". Теперь каталонцы опережают "Реал" на два балла, а от "Атлетико" отстают на три (но "матрасники" имеют матч в запасе).

Смотрите, как это было, в видеообзоре поединке 26-го тура чемпионата Испании.

Мадрид. Стадион: "Ванда Метрополитано"

"Атлетико" - "Реал" 1:1

Голы: Луис Суарес 15 - Карим Бензема 88