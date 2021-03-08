Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ничья в пользу Барсы. Атлетико - Реал 1:1. Обзор матча и видео голов
Атлетико - Реал ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 07.03.2021 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол
Фото - La Liga
Мадридское дерби было довольно интересным, напряженным. "Атлетико" хорошо провел первый тайм и стартовый отрезок второго, но в конце матча сбился на игру в обороне и пропустил. Как следствие – борьба за чемпионство в Испании обострилась до предела.
На корону претендуют три команды, а ничья между мадридскими грандами больше всего сыграла на руку "Барселоне". Теперь каталонцы опережают "Реал" на два балла, а от "Атлетико" отстают на три (но "матрасники" имеют матч в запасе).
Смотрите, как это было, в видеообзоре поединке 26-го тура чемпионата Испании.
Мадрид. Стадион: "Ванда Метрополитано"
"Атлетико" - "Реал" 1:1
Голы: Луис Суарес 15 - Карим Бензема 88
Популярное сейчас
- Отличный штрафной и удар в девятку после обманного движения. ВИДЕО, как Милан победил Верону
- Отрыв Динамо, седьмая победа Зари, конец серии Ман Сити. Главные новости за 7 марта
- Кубок Франции. 1/16 финала. Любители из четвертого дивизиона выбили Марсель
- После поражения боссы Севильи зацепили Месси. Он им ответил
- Игроки Шахтера устроили зажигательную вечеринку перед матчем с Зарей. ВИДЕО
- Очаровательная девушка Манора Соломона наконец переехала к футболисту в Киев. ФОТО