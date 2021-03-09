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Наставник отметил юбилей во главе "испанского челси"
Правда его подопечные проиграли
Хетафе
Тренер "Хетафе" Хосе Бордалас провел 200-й матч во главе команды. Юбилейным был поединок против "Вальядолида" (1:2).
Сегодня президент клуба Анхель Торрес Санчес перед обеденной тренировкой вручил Бордаласу памятную футболку и награду, сообщают в клубе.
Хосе Бордалас во главе "Хетафе" провел 140 игр в Примере, 39 - в Сегунде, 12 - в Копа дель Рей и 9 - в Лиге Европы. Тренер возглавляет команду с 2016 года.
"Хетафе" занимает 15 место в Примере среди всех 20 команд.
Клуб называют "испанским челси" из-за футболок синиего цвета, как у англичан.
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