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Наставник отметил юбилей во главе "испанского челси"

Испания
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Правда его подопечные проиграли

Наставник отметил юбилей во главе "испанского челси"

Хетафе

Новина українською

Тренер "Хетафе" Хосе Бордалас провел 200-й матч во главе команды. Юбилейным был поединок против "Вальядолида" (1:2).

Сегодня президент клуба Анхель Торрес Санчес перед обеденной тренировкой вручил Бордаласу памятную футболку и награду, сообщают в клубе.

Хосе Бордалас во главе "Хетафе" провел 140 игр в Примере, 39 - в Сегунде, 12 - в Копа дель Рей и 9 - в Лиге Европы. Тренер возглавляет команду с 2016 года.

"Хетафе" занимает 15 место в Примере среди всех 20 команд.

Клуб называют "испанским челси" из-за футболок синиего цвета, как у англичан.

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В статье: Хоса Бордалас Хетафе (Испания)
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