Фернандо Льоренте объяснил, почему отказался от возвращения в Атлетик Бильбао

36-летний нападающий Фернандо Льоренте заявил, что тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо ему не доверял. А также подтвердил, что размышлял над возвращением в "Атлетик" из Бильбао, где сыграл с 2005 по 2013 годы.

В январе испанец перешел в "Удинезе" с "Наполи".

Я был в хороших отношениях с Дженнаро Гаттузо. Проблема в том, что он мне не доверял. "Наполи" подписал много нападающих с тех пор, как я пришел. Я хотел остаться, но я был на той позиции, где тренерский штаб мне не доверял, - цитирует нападающего Cadena Ser.

В январе Фернандо Льоренте был близок к возвращению в "Атлетик" из Бильбао.

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У меня было два варианта - "Удинезе" или "Атлетик". И мне пришлось быстро принять решение. Переход в "Атлетик" был моим приоритетом. Но я поговорил со спортивным директором клуба и понял, что вернуться будет невозможно.

В составе "Удинезе" Фернандо Льоренте провел 7 матчей, 6 марта забил свой первый гол за команду - в ворота "Сассуоло".