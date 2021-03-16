Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фернандо Льоренте объяснил, почему отказался от возвращения в Атлетик Бильбао
Обиделся на Дженнаро Гаттузо
Marca
36-летний нападающий Фернандо Льоренте заявил, что тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо ему не доверял. А также подтвердил, что размышлял над возвращением в "Атлетик" из Бильбао, где сыграл с 2005 по 2013 годы.
В январе испанец перешел в "Удинезе" с "Наполи".
Я был в хороших отношениях с Дженнаро Гаттузо. Проблема в том, что он мне не доверял. "Наполи" подписал много нападающих с тех пор, как я пришел. Я хотел остаться, но я был на той позиции, где тренерский штаб мне не доверял, - цитирует нападающего Cadena Ser.
В январе Фернандо Льоренте был близок к возвращению в "Атлетик" из Бильбао.
У меня было два варианта - "Удинезе" или "Атлетик". И мне пришлось быстро принять решение. Переход в "Атлетик" был моим приоритетом. Но я поговорил со спортивным директором клуба и понял, что вернуться будет невозможно.
В составе "Удинезе" Фернандо Льоренте провел 7 матчей, 6 марта забил свой первый гол за команду - в ворота "Сассуоло".
Популярное сейчас
- Криштиану Роналду определился с приоритетным клубом для перехода из Ювентуса
- История 90-х. Штанге - первый тренер-легионер в Украине, который сегодня празднует день рождения
- Известно, сколько клубов проходят аттестацию во Вторую лигу
- Касильяс разошелся со своей женой-журналисткой
- На фоне замечаний от жены: Александр Зинченко потроллил своих собак футбольным мячом
- Грабители с мачете ворвались в дом к вратарю Эвертона