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Может помочь удержать Месси: Агуэро хочет перейти в Барселону, однако Куман ждет другого игрока
Рональд знает, как будет использовать форварда
Фото: Imago
Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро покинет клуб в конце сезона. Десять лет назад, когда аргентинец покидал мадридский "Атлетико", он был близок к тому, чтобы выбрать "Барселону", и вот теперь, как сообщает Marca, у него вновь появился такой шанс.
По информации источника, Агуэро хотел бы вернуться в Ла Лигу и выступать за каталонцев. Отмечается, что переезд Серхио на "Камп Ноу" поможет удержать в клубе Лионеля Месси.
Загвоздка в том, что главный тренер "сине-гранатовых" Рональд Куман желает летом подписать голландского исполнителя "Лиона" Мемфиса Депая. Совет директоров "Барсы" в курсе интереса наставника.
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