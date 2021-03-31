Может помочь удержать Месси: Агуэро хочет перейти в Барселону, однако Куман ждет другого игрока

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро покинет клуб в конце сезона. Десять лет назад, когда аргентинец покидал мадридский "Атлетико", он был близок к тому, чтобы выбрать "Барселону", и вот теперь, как сообщает Marca, у него вновь появился такой шанс.

По информации источника, Агуэро хотел бы вернуться в Ла Лигу и выступать за каталонцев. Отмечается, что переезд Серхио на "Камп Ноу" поможет удержать в клубе Лионеля Месси.

Загвоздка в том, что главный тренер "сине-гранатовых" Рональд Куман желает летом подписать голландского исполнителя "Лиона" Мемфиса Депая. Совет директоров "Барсы" в курсе интереса наставника.