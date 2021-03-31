  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Может помочь удержать Месси: Агуэро хочет перейти в Барселону, однако Куман ждет другого игрока
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Может помочь удержать Месси: Агуэро хочет перейти в Барселону, однако Куман ждет другого игрока

Испания
(1 голосов)

Рональд знает, как будет использовать форварда

Может помочь удержать Месси: Агуэро хочет перейти в Барселону, однако Куман ждет другого игрока

Фото: Imago

Новина українською

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро покинет клуб в конце сезона. Десять лет назад, когда аргентинец покидал мадридский "Атлетико", он был близок к тому, чтобы выбрать "Барселону", и вот теперь, как сообщает Marca, у него вновь появился такой шанс.

По информации источника, Агуэро хотел бы вернуться в Ла Лигу и выступать за каталонцев. Отмечается, что переезд Серхио на "Камп Ноу" поможет удержать в клубе Лионеля Месси.

Загвоздка в том, что главный тренер "сине-гранатовых" Рональд Куман желает летом подписать голландского исполнителя "Лиона" Мемфиса Депая. Совет директоров "Барсы" в курсе интереса наставника.

Читайте такжеПродление контракта с Дембеле – приоритетная цель для Барселоны

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серхио Агуэро Рональд Куман Барселона Мемфис Депай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...