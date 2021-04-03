Примера. Жерар Морено растоптал Гранаду, а Осасуна забыла про голы

Матч имени Жерара Морено. Лидер "Желтой Субмарины" оформил хет-трик, добавив к двум пенальти очень эстетский мяч, забитый на индивидуальном мастерстве.

"Гранада" никак не наловчится играть против "Вильярреала". Последняя победа "Насридов" над "Подводниками" датируется 2014 годом. В этом смысле, сегодня не произошло ничего удивительного. Вроде, боролись хозяева достойно, в стыки шли, не скисли после двух пропущенных. Но не помогло.

"Вильярреал" был острее, точнее и просто лучше в атаке. Ну и, конечно, фактор Морено. То, как он забил второй гол, прокинув мяч пяткой себе на ход - настоящее искусство. Болельщики на Marca не сомневаются, что прямо сейчас именно Жерар - лучший футболист Испании.

В таблице "Подводники" после разгрома временно поднялись на 5-е место с 46 очками. "Гранада" осталась 8-й с 36 баллами.

29-й тур Примеры. Гранада. "Нуэво Лос Карменес"

"Гранада" - "Вильярреал" - 0:3

Голы: Жерар Морено, 9 (с пенальти), 18, 60 (с пенальти)

"Гранада": Руи Силва - Виктор Диас (Мачис, 53), Дуарте, Херман Санчес (Вальехо, 61), Кини - Гоналон (Хорхе Молина, 61), Монторо (Марин, 74) - Кенеди, Эррера, Пуэртас - Сольдадо (Феде Вико, 74)

"Вильярреал": Асенхо - Гаспар, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса - Пенья (Чуквезе, 63), Капу, Дани Парехо (Коклен, 76), Тригейрос (Альберто Морено, 84) - Жерар Морено (Мой Гомес, 63), Бакка (Алькасер, 63)

Предупреждения: Сольдадо, 38, Кини, 45+1 - Парехо, 22, Гаспар, 43

Ну как так можно? "Осасуна" и мячом владела больше, и в обводку игроки шли охотно, и вообще выглядели прилично. Но первый удар по воротам нанесли после 75-й минуты, и вот вам третьи подряд 0:0.

"Хетафе" действовал вторым номером и тоже не особо преуспел - ни прессинг от гостей, ни попытки прорваться флангами не сработали. Был один момент у Аленья, но и он пробил во вратаря. В таких случаях говорят, мол, защита была лучше нападения. В принципе, так оно и было.

Из реально интересного отмечаем разве что возвращение на поле Чими Авилы после ужасного разрыва коленных связок - лучший бомбардир "Осасуны" в прошлом сезоне (9 голов в 20 матчах) получил свои первые игровые минуты с 24 января 2020 года. Представляете, в то время на трибунах еще были болельщики!

В таблице после ничьей "Осасуна" осталась 13-й с 31 очком; у "Хетафе" 14-я позиция и 30 баллов.

29-й тур Примеры. Памплона. "Эль Садар"

"Осасуна" - "Хетафе" - 0:0

"Осасуна": Серхио Эррера - Начо Видаль, Андане, Давид Гарсия, Крус - Барха (Авила, 77), Ойер (Брашанац, 56), Торро, Рубен Гарсия (Адриан, 77) - Кальери (Торрес, 61), Гальего (Будимир, 62)

"Хетафе": Сория - Иглесиас, Даконам, Шакла (Эчейта, 86), Оливера - Арамбарри, Тимор (Кубо, 81) - Ньом, Аленья (Сабит, 85), Кукурелья (Чема, 90+2) - Мата

Предупреждения: Шакла, 2, Ойер, 46, Давид Гарсия, 68 - Кукурелья, 49, Мата, 90+2