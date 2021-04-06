"Он хочет показать мне горчичник – это невероятно". Месси – о работе арбитра в матче с Вальядолидом

Капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси остался недоволен работой судьи Хайме Сантьяго Латре в поединке 29-го тура Ла Лиги против "Вальядолида" (1:0). Отметим, что если бы аргентинский исполнитель получил желтую карточку во вчерашнем матче, то он бы пропустил Эль-Класико в субботу.

Когда футболисты уходили на перерыв, операторы сумели выхватить реплику Месси по поводу качества судейства. Лионель обратился к представителю "Барселоны" Карлесу Навалю:

"Он хочет показать мне желтую карточку – это невероятно".

Каталонцы набрали 65 очков и сократили отставание от лидера таблицы "Атлетико" до одного зачетного пункта. Мадридский "Реал", который идет на третьем месте, набрал 63 очка.