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"Он хочет показать мне горчичник – это невероятно". Месси – о работе арбитра в матче с Вальядолидом

Испания
(1 голосов)

Лео на связи

"Он хочет показать мне горчичник – это невероятно". Месси – о работе арбитра в матче с Вальядолидом

Фото: AS / Автор – неизвестен

Новина українською

Капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси остался недоволен работой судьи Хайме Сантьяго Латре в поединке 29-го тура Ла Лиги против "Вальядолида" (1:0). Отметим, что если бы аргентинский исполнитель получил желтую карточку во вчерашнем матче, то он бы пропустил Эль-Класико в субботу.

Когда футболисты уходили на перерыв, операторы сумели выхватить реплику Месси по поводу качества судейства. Лионель обратился к представителю "Барселоны" Карлесу Навалю:

"Он хочет показать мне желтую карточку – это невероятно".

"Он хочет показать мне горчичник – это невероятно". Месси – о работе арбитра в матче с Вальядолидом - изображение 1

Каталонцы набрали 65 очков и сократили отставание от лидера таблицы "Атлетико" до одного зачетного пункта. Мадридский "Реал", который идет на третьем месте, набрал 63 очка.

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В статье: Лионель Месси Вальядолид Барселона
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Источник:
Marca

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Комментарии (7)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
06.04.2021 в 10:54
А вот интересно, тупые алени, типа подполья, в курсе, что, например в матче Севилья - реал Квазимодо грубо наступил на ногу сопернику. И это, по всем правилам - желтая карточка! Ведь перед этим за аналогичное нарушение на игроке реала ж/к получил игрок Севильи. Но нет.. Пересовский арбитр ж/к Квазимодо не дал. И знаете, почему, алени? А все потому, что если бы была жк для Квазимодо, то он пропускал бы следующий матч против АМ. И тут вопрос - А кто забил первый гол в мадридском дерби? Правильно, все тот же Квазимодо. Именно поэтому, теперь уже тупые мадридасы, типа подполья, не тиражируют глупости про манию преследования, а четко знают, что арбитры в матчах позорного реала и ВЕЛИКОЙ БАРСЕЛОНЫ четко знают, кому давать жк, а кому нет... Не благодарите, алени за очередной урок, который я вам преподал. По доброте душевной потратил свое драгоценное время на вас.
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+2
-4
Dr. House (Поділля)
06.04.2021 в 10:59
Шизик аленевидный, тебя постоянно спрашивают , но ты как всегда увиливаешь от ответа: в чём вяликость ФКБ? В позорнейшиих вылетах из ЛЧ с ВЕЛИКИМИ счетами от 0:3 до 2:8 последние пять лет подряд? Ну тогда да, согласен
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+3
-1
lucky_guy
06.04.2021 в 10:14
Первые 30мин думал, что арбитр судит в сторону ВальяРеала, но все оказалось намного проще - арбитр просто-напросто дурак.
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0
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.04.2021 в 10:15
ты какой матч смотрел? барса играла с вальядолидом)))
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+1
0
Dr. House (Поділля)
06.04.2021 в 10:12
Интересно, мания преследования перешла к Месси от Дуриана, или наоборот?
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+4
-6
prockop4uck (Киев)
06.04.2021 в 10:04
Гном в шоке, за всю карьеру впервые увидел не купленного барсой судью
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+4
-4
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
06.04.2021 в 10:44
Да, ты прав. Гном Флорентино Перес в шоке. Арбитры на протяжении всего чемпионата так старались, провоцировали Месси на гнев и БАЦ !!! В самый ответственный момент жалкий пересовский арбитришка задание не выполнил... Какая печаль...
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+1
-4


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