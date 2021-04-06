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"Он хочет показать мне горчичник – это невероятно". Месси – о работе арбитра в матче с Вальядолидом
Лео на связи
Фото: AS / Автор – неизвестен
Капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси остался недоволен работой судьи Хайме Сантьяго Латре в поединке 29-го тура Ла Лиги против "Вальядолида" (1:0). Отметим, что если бы аргентинский исполнитель получил желтую карточку во вчерашнем матче, то он бы пропустил Эль-Класико в субботу.
Когда футболисты уходили на перерыв, операторы сумели выхватить реплику Месси по поводу качества судейства. Лионель обратился к представителю "Барселоны" Карлесу Навалю:
"Он хочет показать мне желтую карточку – это невероятно".
Каталонцы набрали 65 очков и сократили отставание от лидера таблицы "Атлетико" до одного зачетного пункта. Мадридский "Реал", который идет на третьем месте, набрал 63 очка.
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