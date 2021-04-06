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Хавбек Барселоны успешно перенес операцию на колене
Скоро ли вернется?
FC Barcelona
Полузащитник каталонской "Барселоны" Филиппе Коутиньо перенес еще одну операцию, как сообщает пресс-служба клуба. Бразильцу удалили кисту мениска в левом колене. Отметим, что в начале года экс-игроку "Ливерпуля" уже оперировали мениск.
Деталей по поводу восстановления футболиста пока нет. Напомним, Коутиньо выступает за "Барселону" с 2018 года. В общей сложности за "сине-гранатовых" 28-летний исполнитель сыграл в 90 матчах (24 гола).
"Барселона" набрала 65 очков в 29 поединках и занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. Мадридский "Реал" с 63 баллами идет на третьей позиции, а лидирует "Атлетико" (66).
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