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Куман: Пенальти был явный. Я не понимаю, зачем в Испании нужен VAR
Махание кулаками после боя
AS
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал судейские решения в матче
"Думаю, что если вы смотрели матч и вы из Барселоны, то сейчас вы недовольны двумя решениями арбитра.
В первом тайме мы слабо играли и в атаке, и в защите. Во втором стало лучше, и я только хотел бы попросить судью принимать правильные решения. В той ситуации (с падением Брейтуэйта после контакта с Менди) надо было назначать пенальти, а из четырех добавленных минут два с половиной рефери потратил на свою правоту.
Пенальти был явный. Но в очередной раз нам придется смириться с тем, что произошло и замолчать. Я не понимаю, зачем в Испании нужен VAR? Все видели этот эпизод.
Я не единственный, кто так думает. Игроки также расстроены решением арбитров по этим моментам. Есть несколько игроков, которые уже много лет находятся в "Барсе", и я не знаю, чувствуют ли они, что такое случается уже не раз", - сказал Куман.
В текущем розыгрыше чемпионата Испании уже дважды "Реал" был сильнее "Барселоны" в Эль-Классико. После неудачного результата "блауграна" расположилась на третьей позиции Ла Лиги. У лидеров турнирной таблицы: "сливочных" и "матрасников" на одно очко больше - по 66.
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