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Куман: Пенальти был явный. Я не понимаю, зачем в Испании нужен VAR

Испания
(1 голосов)

Махание кулаками после боя

Куман: Пенальти был явный. Я не понимаю, зачем в Испании нужен VAR

AS

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал судейские решения в матче его команды против мадридского "Реала":

"Думаю, что если вы смотрели матч и вы из Барселоны, то сейчас вы недовольны двумя решениями арбитра.

В первом тайме мы слабо играли и в атаке, и в защите. Во втором стало лучше, и я только хотел бы попросить судью принимать правильные решения. В той ситуации (с падением Брейтуэйта после контакта с Менди) надо было назначать пенальти, а из четырех добавленных минут два с половиной рефери потратил на свою правоту.

Пенальти был явный. Но в очередной раз нам придется смириться с тем, что произошло и замолчать. Я не понимаю, зачем в Испании нужен VAR? Все видели этот эпизод.

Я не единственный, кто так думает. Игроки также расстроены решением арбитров по этим моментам. Есть несколько игроков, которые уже много лет находятся в "Барсе", и я не знаю, чувствуют ли они, что такое случается уже не раз", - сказал Куман.

В текущем розыгрыше чемпионата Испании уже дважды "Реал" был сильнее "Барселоны" в Эль-Классико. После неудачного результата "блауграна" расположилась на третьей позиции Ла Лиги. У лидеров турнирной таблицы: "сливочных" и "матрасников" на одно очко больше - по 66.

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В статье: Рональд Куман Барселона Реал (Мадрид)
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Источник:
Marca

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Комментарии (1)
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Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
11.04.2021 в 09:25
ПЕнальти , действительно был явный... Он сначала за футболку дёрнул..потом - за руку... на такой скорости это несомненно привело к падению...и судья даже не подошел к экрану сам себе подтвпердить, что он прав или ошибается... Это реально пипец, когдла на кону у команд такие цели.... эТо был эпизод из како-то второй украирнской лиги на испаском классико... про
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