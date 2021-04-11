Куман: Пенальти был явный. Я не понимаю, зачем в Испании нужен VAR

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал судейские решения в матче его команды против мадридского "Реала" :

"Думаю, что если вы смотрели матч и вы из Барселоны, то сейчас вы недовольны двумя решениями арбитра.

В первом тайме мы слабо играли и в атаке, и в защите. Во втором стало лучше, и я только хотел бы попросить судью принимать правильные решения. В той ситуации (с падением Брейтуэйта после контакта с Менди) надо было назначать пенальти, а из четырех добавленных минут два с половиной рефери потратил на свою правоту.

Пенальти был явный. Но в очередной раз нам придется смириться с тем, что произошло и замолчать. Я не понимаю, зачем в Испании нужен VAR? Все видели этот эпизод.

Я не единственный, кто так думает. Игроки также расстроены решением арбитров по этим моментам. Есть несколько игроков, которые уже много лет находятся в "Барсе", и я не знаю, чувствуют ли они, что такое случается уже не раз", - сказал Куман.