Примера. Реал - Барселона 2:1. Это не дождь, а слезы каталонцев

Этот матч должен был ответить на ключевой вопрос: какая из команд более достойна чемпионства? Если вынести за скобки последние 5-10 минут, то так оно и произошло.

Как и в осеннем матче, Рональд Куман намудрил с составом, лишив свою команду вариативности впереди в первом тайме. Это сделало "Барселону" предсказуемой и неопасной, да и надежности не добавило. "Реал" то и дело выбегал вперед за счет качественной работы против мяча - к перерыву статистика отборов была 14-5 в пользу Мадрида.

Естественно, Мингеса и Араухо не успевали за Винисиусом. Более того, они даже не успевали за Васкесом и Бензема, что едва не обернулось катастрофой уже к 35-й минуте.

Карим открыл счет, элегантно пяткой замкнув прострел Васкеса с фланга. За этим последовал гол Крооса со штрафного - немцу сильно помог рикошет. Вальверде был обязан забивать третий, но в быстром отрыве попал в штангу, а Васкес на добивании пробил точно в тер Штегена. При этом у "Барсы" все это время не было вообще ничего, и лишь попытка сухого листа от Месси кое-как скрасила гнетущее впечатление.

К слову, Лео провел очередное плохое Класико. Он запорол все перспективные штрафные, почти не обострял, а отрезками даже не был заметен, растворяясь среди защиты "Сливочных", которая с каждой минутой второго тайма становилась все более глубокой. Похоже, сказался тяжелый матч с "Ливерпулем" на неделе. Усталость едва не лишила "Реал" победы.

Дождь над Мадридом усилился и превратился в настоящий ливень, футболисты и мяч скользили, словно на льду, и в таких не совсем футбольных условиях Мингеса отыграл один мяч, замкнув прострел Альбы.

1 - Óscar Mingueza has scored his first #ElClasico in all competitions. He is the first @FCBarcelona's defender to score vs Real Madrid was Marc Bartra in April 2014 in the Copa del Rey's final at Mestalla. Courage#FCB #ClasicoEspanol pic.twitter.com/cSNq9XNwed