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Примера. Реал - Барселона 2:1. Это не дождь, а слезы каталонцев

Испания
(3 голосов)

Мадрид выиграл и второе Класико сезона

Примера. Реал - Барселона 2:1. Это не дождь, а слезы каталонцев

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Этот матч должен был ответить на ключевой вопрос: какая из команд более достойна чемпионства? Если вынести за скобки последние 5-10 минут, то так оно и произошло.

Как и в осеннем матче, Рональд Куман намудрил с составом, лишив свою команду вариативности впереди в первом тайме. Это сделало "Барселону" предсказуемой и неопасной, да и надежности не добавило. "Реал" то и дело выбегал вперед за счет качественной работы против мяча - к перерыву статистика отборов была 14-5 в пользу Мадрида.

Естественно, Мингеса и Араухо не успевали за Винисиусом. Более того, они даже не успевали за Васкесом и Бензема, что едва не обернулось катастрофой уже к 35-й минуте.

Карим открыл счет, элегантно пяткой замкнув прострел Васкеса с фланга. За этим последовал гол Крооса со штрафного - немцу сильно помог рикошет. Вальверде был обязан забивать третий, но в быстром отрыве попал в штангу, а Васкес на добивании пробил точно в тер Штегена. При этом у "Барсы" все это время не было вообще ничего, и лишь попытка сухого листа от Месси кое-как скрасила гнетущее впечатление.

К слову, Лео провел очередное плохое Класико. Он запорол все перспективные штрафные, почти не обострял, а отрезками даже не был заметен, растворяясь среди защиты "Сливочных", которая с каждой минутой второго тайма становилась все более глубокой. Похоже, сказался тяжелый матч с "Ливерпулем" на неделе. Усталость едва не лишила "Реал" победы.

Дождь над Мадридом усилился и превратился в настоящий ливень, футболисты и мяч скользили, словно на льду, и в таких не совсем футбольных условиях Мингеса отыграл один мяч, замкнув прострел Альбы.

Вскоре у "Барсы" был еще момент, но на сей раз Альба не нашел адресата; также были уже упомянутые штрафные Месси, которые Лео послал в стенку. "Реал" отвечал редко, но остро - чего стоит хотя бы штанга Винисиуса. Правда, в концовке "Сливочные" как-то совсем сели, что вылилось в удаление Каземиро. Но выстоять по итогу выстояли - пусть и с помощью перекладины.

Благодаря победе "Реал" в таблице догнал "Атлетико" - теперь у них по 66 очков; у "Барсы" - 65 и вполне рабочие турнирные перспективы. Другое дело, что качество игры каталонцев явно не чемпионское, и это без летних трансферов не решить.

30-й тур Примеры. Мадрид. "Альфредо Ди Стефано"

"Реал" - "Барселона" - 2:1

Голы: Бензема, 13, Кроос, 28 - Мингеса, 60

"Реал": Куртуа - Васкес (Одриосола, 43), Эдер Милитао, Начо, Менди - Модрич, Каземиро, Кроос (Мариано, 72) - Вальверде (Асенсио, 61), Бензема (Марсело, 72), Винисиус

"Барселона": тер Штеген - Мингеса, Араухо (Мориба, 72), Ленгле - Дест (Гризманн, 46), Бускетс (Серхи Роберто, 64), де Йонг, Альба - Месси, Педри (Тринкау, 81) - Дембеле (Брейтуэйт, 81)

Предупреждения: Педри, 23, Араухо, 26, Альба, 84 - Модрич, 69, Начо, 69, Каземиро, 89

Удаление: Каземиро, 90

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В статье: Барселона Реал (Мадрид)
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Комментарии (79)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
11.04.2021 в 00:19
ГАЛАКТІКОС РЕАЛ у першому таймі зім'яв Барселону збіговисько мажорів-пішоходів, які в усьому брали приклад на полі з інертного ЛеоМессі вічного пішохода
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+1
0
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
11.04.2021 в 00:20
Та пішоход навіть змерз як цуцик поки Зідан резерв не випустив
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+2
0
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Blackboria (Тернопіль)
11.04.2021 в 00:17
Трішки везіння в кінці матчу і був би рахунок 2 - 2 - тоді б мадрідаси тут так не скакали, бо в другому таймі ваш Реал підсів конкретно плюс доволі спірний момент з пенальті - чомусь знову БАР не був застосований як і у матчі на Камп Ноу. Співпадіння?
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0
-3
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
11.04.2021 в 00:18
че так расстраиваться )) зато интересная концовка чемпионата будет
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0
-2
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hardcorepwnz (Украина)
11.04.2021 в 00:19
Тришки везиння и счет был бы 4-0 после первого тайма, а потом давайте, отыгрывайтесь.
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0
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
11.04.2021 в 00:16
у Барселоны защита конечно...просто помои.это главная проблема команды и с этим что-то нужно делать. я смотрел Реал - Ливерпуль на неделе , там тоже пи**а , у Реала Модрич и Кроос сделали все + чертенок выстрелил раз в год , а остальные просто пассажиры, а ну еще Куртуа нормально сыграл , а Ливерпуль вообще швах - Салах, Вейналдум и Жота , что-то пытались , но там остальные еще хуже чем у Реала пассажиры. если искать вывод из выше написаного , то когда в команде 7 человек пассажиры выигрывают те у кого лучше защитка )) вот Реал и вышел победителем на этой неделе
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0
-2
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hardcorepwnz (Украина)
11.04.2021 в 00:18
Спасибо за пояснение, мы то думали, что выиграли 2 важных матча у чемпиона АПЛ и Великой Барселоны, а оказалось, что просто у этих команд одни пассажиры на поле.
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0
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
11.04.2021 в 00:21
так у Реала тоже пол команда дно из дна , алло. я матч Реал-Ливерпуль не влюбленными глазами на Реал смотрел , ну и там просто кошмар. Кроос просто гениально с ливером сыграл, и повезло , что у ливера были массажисты в ЦЗ , я сначала подумал , что это Пике и Лангле
0
0
oda1979 (Запорожье)
11.04.2021 в 00:19
да там и средняя линия атас. Де Ёнг под прессингом - это нечто. Плюс меська минус один игрок в оборонительных действиях.
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0
0
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MES QUE UN CLUB
11.04.2021 в 00:20
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh) У Барсы в защите большая @па, а клуб больше нападающие волнуют. По крайней мере как пишут.
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0
0
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Loader (Днепр)
11.04.2021 в 00:15
Итог сезона - впереди. Игра была не так плоха, и РМ был не так хорош. Все было нормально, но Барсе чуть-чуть не хватило. Со спортивной точки Реал проиграл. Получится в ответке с Ливером? Удачи.
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0
-2
Algrab (Костопiль)
11.04.2021 в 00:19
Протри перископ, алканавте. Реал півтора тайма перегравав Барсу, а після заміни трьох, підкреслюю- Трьох, основних гравців віддав ініціативу... І ти ж матч не дивився, чи не так?...
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+1
0
Dr. House (Поділля)
11.04.2021 в 00:13
Барсе просто не повезло с календарем... В понедельник ВЯЛИКАЯ барса сыграла с не менее великим Вальядолидом и в восхитительном по накалу матче смогла вырвать у гранда победу на 90- й минуте, потратив все силы и остатки клубной казны на арбитра... В то время как полудохлый Реал день спустя имел тренировочный матч в ненужной ЛЧ против дохлого Ливера из какой-то непонятной АПЛ, поэтому у Великой Барсы не хватило сил собраться на первый тайм против слабенького Реала... Всё закономерно
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+2
-1
Algrab (Костопiль)
11.04.2021 в 00:15
чекаємо на чергове розгромне простирадло від монреальського оленя про "Руку Переса"...
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+3
0
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MES QUE UN CLUB
11.04.2021 в 00:12
С победой мадридистов! Много вопросов к Куману. Почему в первом тайме не играли так, как во втором? Тренер бывший защитник, а своих защитников этому делу не может научить? Конечно немного не повезло в конце, но и очень повезло, что Мадрид не реализовал выходы один на один. Подитожим говоренное. «УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И ЕЩЁ РАЗ УЧИТЬСЯ ИГРАТЬ В ФУТБОЛ ».. ...дядя Ленин.
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0
-2
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
11.04.2021 в 00:17
Пф от це тобі підсмалило "амєріканєц" шо леніна цитувати почав тьху на тебе, сєпарюга немочна, брехлива
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+1
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
11.04.2021 в 00:19
ВікторАплодісмєнт (Київ)
Ответить
0
0
Зеюзикбасс (Кривой Рог)
11.04.2021 в 00:07
Итог сезона Реал-Барса 5:2
Ответить
+4
-1
Algrab (Костопiль)
11.04.2021 в 00:09
Ех, ще трішки, і було б 8-2...
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+3
-1
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scorpius (Ck)
11.04.2021 в 00:06
Хоть и мои симпатии на стороне Барсы, но за что уважаю зидановский Реал, так это за умение собраться в нужный момент и перестать валять дурака)
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+2
-1
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trafalgar (Запорожье)
11.04.2021 в 00:06
Дориан лошара
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+2
-2
Dr. House (Поділля)
11.04.2021 в 00:07
Нє, Лошара нижче)))
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+2
-1
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Spokoyno (Киев)
11.04.2021 в 00:05
Як і очікувалось "корпус СС" сказав свою визначальну роль! Порівняйте чим відрізнялися ситуації, коли зачепили Мессі перед першим голом і Мінгеса коли забивали другій. А так "чемпіонської гри" в Барселони НЕМА і тому провал може бути на рівному місті з будь-якої причини! Посмішка фортуни чи рефері і все попливли / припливли. Тому все ж таки можна похвалити гравців Барси за бажання відігратися!
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Blackboria (Тернопіль)
11.04.2021 в 00:11
Доречі так, перед першим голом Мадріда Васкес фолив на Месі - аналогічний момент був у Васкеса в грі проти Ліверпуля, коли він ліктем (в стилі Рамоса) незамітно піддів суперника
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Spokoyno (Киев)
11.04.2021 в 00:20
До 70% ситуацій на полі СУПЕРЕЧЛИВІ! А це дає арбітрам "свободу вибору" на чию користь судити... Проте головна проблема Барселони, що є різні стратегії... утім всі на одне обличчя! І Ви розумієте чиє В цьому матчі Мессі хоч гра не йшла, проте по версії whoscored він отримав найвищий бал, але плану Б коли команда грає не через Ліонеля, я так і не побачив.
0
0
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hardcorepwnz (Украина)
11.04.2021 в 00:14
Обвинять Мансано в подсуживании Мадриду это вообще смех. Он 3 пенальти на ворота РМ поставил в матче с Валенсией. Прям тогда не купили, а тут Перес все же насобирал бабки
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0
0
Dr. House (Поділля)
11.04.2021 в 00:04
Спеціально для Барсодрочіуса: ну що, зараза, знову доп..издівся?
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+4
-1
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
11.04.2021 в 00:05
Та не тільки він.. А де його дружок мес? Шо там дохлий Лівер?
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+4
-1
Justise (Львів)
11.04.2021 в 00:02
Якщо за таке давати пенальті....то вам в баскетбол...
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+5
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Blackboria (Тернопіль)
11.04.2021 в 00:03
Та не вже, а коли призначили штрафний з якого подвійним рикошетом Мадрід забив гол - там Вінісіус тупо перечепився за ногу Араухо - то таке свистіти можна?
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0
-5
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hardcorepwnz (Украина)
11.04.2021 в 00:05
Ну не нужно ноги выставлять, куда не надо. У вас всегда кто-то виноват.
+1
0
Justise (Львів)
11.04.2021 в 00:08
Не рівняй пенальті і штрафний....зазвичай в однакових ситуаціях штрафні свистять, а пенальті - ні( коли на тоненького)
0
0
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Blackboria (Тернопіль)
11.04.2021 в 00:21
Джастіс, а чого тоді не свистіли фол Васкеса на Мессі, після якого Мадрід забив перший гол? А чого не свистіли фол на Дембеле, коли він поміж ніг прокинув м'я захиснику Мадріда?
0
0
Ol-g (Одесса)
11.04.2021 в 00:01
Ну, такое.
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0
-1
Alex Sunchez
10.04.2021 в 23:59
перес купив дощ... акурат після 2-0 совпаденіє?
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+3
-2
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victor1306 (Мадрид)
10.04.2021 в 23:59
Hala Madrid! Ну його нафіг. Я спати.
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+5
0
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
11.04.2021 в 00:02
З перемогою!
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+4
0
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victor1306 (Мадрид)
11.04.2021 в 00:02
навзаєм
+3
0
Algrab (Костопiль)
11.04.2021 в 00:10
+2
0
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Blackboria (Тернопіль)
10.04.2021 в 23:58
“¡Así, así, así gana el Madrid”! Арбітр зробив свою справу - Менді весь матч руками притримував гравців Барселони - жодного разу не пролунав свисток і навіть момент із призначенням пенальті суддя не захотів дивитися Нічия - була б справедливим результатом, але сьогодні проти Барси була не тільки погода, але й фортуна...
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+2
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hardcorepwnz (Украина)
11.04.2021 в 00:00
Справедливым счетом было бы 5:2, учитывая количество нереализованных моментов на ваши ворота.
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+2
-2
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
11.04.2021 в 00:00
8-2
0
-4
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Blackboria (Тернопіль)
11.04.2021 в 00:01
Дякую, посміявся )) Ми напевно різні матчі дивились
+1
-2
Algrab (Костопiль)
11.04.2021 в 00:03
Однозначно Реал більше створив моментів... По грі мав рахунок бути десь 5-3 на користь ВК РЕАЛ МАДРИД!!!
+3
-2
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
11.04.2021 в 00:04
Чорний боря, якби не погода то 8-1 було
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+3
-1
Algrab (Костопiль)
11.04.2021 в 00:11
+2
-1
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
10.04.2021 в 23:58
смотрел матч с 57 минуты, как барса даже с 2:0 не выиграла не понимаю...пару контр было хороших у реала , но не более. возмутил момент с неназначением точки на брайтвете , судейка норм отморозился от ВАР ))))) просто как всегда судья "не помог" реалу ))))) я думаю можно на этом заканчивать с просмотром футбола вообще - это уже даже не смешно. а турнирная таблица вполне интересная получается на данный момент, у всех есть шансы
Ответить
+3
-4
Algrab (Костопiль)
10.04.2021 в 23:59
А першому таймі фол на Вінісіусі?
Ответить
+4
-3
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
11.04.2021 в 00:00
я смотрел с 57й минуты , я не знаю , что было в первом тайме
+1
-3
Algrab (Костопiль)
11.04.2021 в 00:01
Тоді подивися. Там його явно штовхали у спину...
+2
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
10.04.2021 в 23:59
Вы нашли свою отмазку, поздравляю. Впрочем, как всегда.
Ответить
+2
-2
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
11.04.2021 в 00:00
лол
+1
-2
Algrab (Костопiль)
11.04.2021 в 00:00
Це точно...Перес купив суддю , дощ, та напрямок вітру у другому таймі... монреальський олень не дасть збрехати...
+2
0
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scorpius (Ck)
11.04.2021 в 00:02
ЯрыЛо, в 1 тайме Реал делал Барсу как детей
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+4
-1
Algrab (Костопiль)
11.04.2021 в 00:04
+3
-1
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Blackboria (Тернопіль)
11.04.2021 в 00:13
В першому таймі арбітр половину фолів Мадріда не помічав. І наіть ті, що таки свистів - то в результаті у Барси при меншій кількості фолів ніж у Мадріда було дві жовті картки
0
-1
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Шахта Чемп (Poltava city)
11.04.2021 в 00:08
Какой пенальти, о чем вы? Там вообще почти не было касания руки, за такое пенальти не дают даже в нас в Украине
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+3
0
Justise (Львів)
11.04.2021 в 00:18
Чорний боря - вгомонися...бо твоє скиглення виглядає жалюгідно...
0
0
аалекс ( Крым)
10.04.2021 в 23:57
Матч получился на загляденье. Реал с победой, но вся борьба ещё впереди.
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+4
0
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hardcorepwnz (Украина)
10.04.2021 в 23:57
Хороший матч, вообще в этом году оба Класико удались, в отличие от прошлогодней нудятины. Мадрид мог забить намного больше, но и каталонцы простили пару раз. Винисиус два подряд хороших матч еще не умеет выдавать. И пора уже распрощаться с Одриосолой, это просто мрак, когда он выходит.
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+2
-1
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
11.04.2021 в 00:00
Думаю погода внесла свої корективи. Все йшло до розгрому помойки, а потім почали просто мазати по воротам. Можна сказати, що в цьому матчі погода спасла престиж барси
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+3
-2
oda1979 (Запорожье)
10.04.2021 в 23:57
Буду краток: Зидан Кумана переиграл. Пеналь на Братвайте был. Так что счет матча угадал. Аленю Винициусу морду набить общекомандно. Это благодаря ему неприятный второй тайм для Реала. Всадник без головы. Меська еще раз подтвердил, что с серьезными командами - он дно. Гроза асасун и алавесов.
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-5
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hardcorepwnz (Украина)
10.04.2021 в 23:59
Уходящий мяч, небольшое касание - где там пенальти? В таком случае и на Винисиусе пенальти в первом тайме. Вот на Дембеле фол был поинтереснее, но Мансано решил в этот раз сильно не свистеть. Что не спасло Каземиро от красной.
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+1
0
oda1979 (Запорожье)
11.04.2021 в 00:00
за руку прихватил? Хаватал. Так что таки пеналь
+1
-2
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hardcorepwnz (Украина)
11.04.2021 в 00:02
Ну тогда каждое падение в штрафной это пеналь, и не важно, что мяч уходящий, что там небольшое касание. Если бы не хватал, Брейтвейт оттуда выходил на ударную позицию? Давно во всем мире вот эту симулянтскую ерунду не свистят
+1
-1
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Blackboria (Тернопіль)
11.04.2021 в 00:05
Яке нафіг небольшое касание? Менді свідомо спецом хватав за руку датчанина
0
-4
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hardcorepwnz (Украина)
11.04.2021 в 00:08
Ну если у вас датчанин такой слабый, что его от таких касаний разворачивает на 360 градусов, то ему нужно больше каши кушать. Или поменьше симулировать, выпрашивая пенальти. Или хотя бы позвонить Суаресу и узнать, как это получше делать, вот то мастер был упасть на ровном месте и изображать максимальные страдания
+2
0
oda1979 (Запорожье)
11.04.2021 в 00:17
Ну не знаю, я смотрел по немецкому каналу. И експерт и комментатор со мной согласились. Пеналь был.
0
0
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Шахта Чемп (Poltava city)
11.04.2021 в 00:00
Пенальти? С каких это пор дают пенальти от ветра?
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+4
-1
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Шахта Чемп (Poltava city)
11.04.2021 в 00:01
Он по ладошке хлопнул, так что от этого сальто крутить и падать?
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+3
-1
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Шахта Чемп (Poltava city)
11.04.2021 в 00:04
В каждом бы матче по 20 пеналей бы было, он дотронулся до руки, но это не пенальти
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+3
0
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
10.04.2021 в 23:57
Перший тайм - справжній рівень Реалу і помойний рівень барси!Перша половина другого тайму - піжонство гравців Реалу! Друга половина другого тайму - помойка не змогла нічого вдіяти з резервним складом Реалу
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+4
-4
gavrik (Сумы)
10.04.2021 в 23:56
Бедный Дариан, не завидую сейчас ему. Походу дождь нарушил все планы ВЕЛИКОЙ БАРСЕЛОНЫ
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+4
-3
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Барселиниус (землянин)
10.04.2021 в 23:54
Ну шо мадридасты, как и обещал. Снимаю шляпу. Сегодня вы были сильнее.
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+5
-5
Algrab (Костопiль)
10.04.2021 в 23:58
Молодець! Респект...Класна гра, поперечини, інтрига, вилучення...Реал- красава!!!
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+4
-2
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
11.04.2021 в 00:04
Реал в первом тайме лучше был? я смотрел только статистику на майскор , то барселона по всем показателям впереди была кроме счета
Ответить
0
-4
Dr. House (Поділля)
11.04.2021 в 00:04
Мес:
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+1
-1
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Шахта Чемп (Poltava city)
11.04.2021 в 00:05
Ярыло, кроме ударов, там Реал был впереди
Ответить
+1
0
avatar
Blackboria (Тернопіль)
11.04.2021 в 00:08
Барса пропустила два м'ячі вже до 28-ї хвилини, тому автобус паркувати у себе в штрафній не було сенсу, на відміну від білого автобуса в другому таймі - тому й моментів виникало багато у Реала, бо в контру вибігали
0
-2


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