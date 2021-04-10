Примера. Реал - Барселона 2:1. Это не дождь, а слезы каталонцев

Этот матч должен был ответить на ключевой вопрос: какая из команд более достойна чемпионства? Если вынести за скобки последние 5-10 минут, то так оно и произошло.

Как и в осеннем матче, Рональд Куман намудрил с составом, лишив свою команду вариативности впереди в первом тайме. Это сделало "Барселону" предсказуемой и неопасной, да и надежности не добавило. "Реал" то и дело выбегал вперед за счет качественной работы против мяча - к перерыву статистика отборов была 14-5 в пользу Мадрида.

Естественно, Мингеса и Араухо не успевали за Винисиусом. Более того, они даже не успевали за Васкесом и Бензема, что едва не обернулось катастрофой уже к 35-й минуте.

Карим открыл счет, элегантно пяткой замкнув прострел Васкеса с фланга. За этим последовал гол Крооса со штрафного - немцу сильно помог рикошет. Вальверде был обязан забивать третий, но в быстром отрыве попал в штангу, а Васкес на добивании пробил точно в тер Штегена. При этом у "Барсы" все это время не было вообще ничего, и лишь попытка сухого листа от Месси кое-как скрасила гнетущее впечатление.

К слову, Лео провел очередное плохое Класико. Он запорол все перспективные штрафные, почти не обострял, а отрезками даже не был заметен, растворяясь среди защиты "Сливочных", которая с каждой минутой второго тайма становилась все более глубокой. Похоже, сказался тяжелый матч с "Ливерпулем" на неделе. Усталость едва не лишила "Реал" победы.

Дождь над Мадридом усилился и превратился в настоящий ливень, футболисты и мяч скользили, словно на льду, и в таких не совсем футбольных условиях Мингеса отыграл один мяч, замкнув прострел Альбы.

1 - Óscar Mingueza has scored his first #ElClasico in all competitions. He is the first @FCBarcelona's defender to score vs Real Madrid was Marc Bartra in April 2014 in the Copa del Rey's final at Mestalla. Courage#FCB #ClasicoEspanol pic.twitter.com/cSNq9XNwed — OptaJose (@OptaJose) April 10, 2021

Вскоре у "Барсы" был еще момент, но на сей раз Альба не нашел адресата; также были уже упомянутые штрафные Месси, которые Лео послал в стенку. "Реал" отвечал редко, но остро - чего стоит хотя бы штанга Винисиуса. Правда, в концовке "Сливочные" как-то совсем сели, что вылилось в удаление Каземиро. Но выстоять по итогу выстояли - пусть и с помощью перекладины.

Благодаря победе "Реал" в таблице догнал "Атлетико" - теперь у них по 66 очков; у "Барсы" - 65 и вполне рабочие турнирные перспективы. Другое дело, что качество игры каталонцев явно не чемпионское, и это без летних трансферов не решить.

30-й тур Примеры. Мадрид. "Альфредо Ди Стефано"

"Реал" - "Барселона" - 2:1

Голы: Бензема, 13, Кроос, 28 - Мингеса, 60

"Реал": Куртуа - Васкес (Одриосола, 43), Эдер Милитао, Начо, Менди - Модрич, Каземиро, Кроос (Мариано, 72) - Вальверде (Асенсио, 61), Бензема (Марсело, 72), Винисиус

"Барселона": тер Штеген - Мингеса, Араухо (Мориба, 72), Ленгле - Дест (Гризманн, 46), Бускетс (Серхи Роберто, 64), де Йонг, Альба - Месси, Педри (Тринкау, 81) - Дембеле (Брейтуэйт, 81)

Предупреждения: Педри, 23, Араухо, 26, Альба, 84 - Модрич, 69, Начо, 69, Каземиро, 89

Удаление: Каземиро, 90