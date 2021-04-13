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Лука Зидан: Люди думают, что ты играешь потому, что ты чей-то сын

Испания
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Но это далеко не так

Лука Зидан: Люди думают, что ты играешь потому, что ты чей-то сын

Новина українською

Голкипер "Райо Вальекано" Лука Зидан, сын легендарного игрока, а ныне тренера "Реала" Зинедина Зидана, признался, что футбольное наследие отца доставляет ему массу неудобств.

"Есть положительные и отрицательные стороны. Очевидно, я очень горжусь тем, что сделал мой отец и продолжает делать по сей день. Но, с другой стороны, моя фамилия привлекает слишком много внимания. Я привык к этому с детства, принял этот факт.

Люди думают, что ты играешь потому, что ты чей-то сын. От этого уйма проблем, в этом масса минусов. Игрокам нужно давать прогрессировать и расти независимо от фамилии. К сыновьям легенд нельзя относиться иначе, нежели к другим футболистам. В конце концов место в составе получает тот, кто лучше играет. Со стороны очень легко говорить, что ты играешь потому, что ты чей-то сын. Но никто не знает ситуации и твоих качеств", — приводит слова Луки Footmercato.

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В статье: Лука Зидан
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