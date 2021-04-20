Суд Мадрида запретил УЕФА и ФИФА препятствовать Европейской Суперлиге

Европейская Суперлига защитила себя от угроз со стороны УЕФА и ФИФА и обратилась в суд.

Сегодня утром 17 суд Мадрида по просьбе Суперлиги принял меры предосторожности, которыми запрещает ФИФА, УЕФА и всем ассоциированным с ними федерациям или лигам применять любые меры, запрещающие или ограничивающие любым способом, прямо или косвенно, запуск Суперлиги. А также любые санкции или дисциплинарные меры против клубов-участников, их игроков и менеджеров.

Решение было принято после того, как члены Суперлиги обратились с просьбой о "беспрецедентной мере пресечения", чтобы исключить любые действия футбольных регуляторных органов, которые могут помешать новым соревнованием.

Судья обязывает ФИФА и УЕФА воздерживаться от выдачи сообщений, препятствующих созданию Суперлиги, от осуществления "санкционных мер" против "диссидентских" клубов, а также от исключения упомянутых клубов из национальных или международных соревнований.