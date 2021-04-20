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Суд Мадрида запретил УЕФА и ФИФА препятствовать Европейской Суперлиге

Испания
(1 голосов)

И исключать клубы с соревнований

Суд Мадрида запретил УЕФА и ФИФА препятствовать Европейской Суперлиге

Фото: Marca

Новина українською

Европейская Суперлига защитила себя от угроз со стороны УЕФА и ФИФА и обратилась в суд.

Сегодня утром 17 суд Мадрида по просьбе Суперлиги принял меры предосторожности, которыми запрещает ФИФА, УЕФА и всем ассоциированным с ними федерациям или лигам применять любые меры, запрещающие или ограничивающие любым способом, прямо или косвенно, запуск Суперлиги. А также любые санкции или дисциплинарные меры против клубов-участников, их игроков и менеджеров.

Решение было принято после того, как члены Суперлиги обратились с просьбой о "беспрецедентной мере пресечения", чтобы исключить любые действия футбольных регуляторных органов, которые могут помешать новым соревнованием.

Судья обязывает ФИФА и УЕФА воздерживаться от выдачи сообщений, препятствующих созданию Суперлиги, от осуществления "санкционных мер" против "диссидентских" клубов, а также от исключения упомянутых клубов из национальных или международных соревнований.

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В статье: УЕФА ФИФА Суперлига
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Комментарии (16)
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axellience (Malaga)
21.04.2021 в 00:31
Не буду комментировать Суперлигу, скажу только что прежде чем писать эти глупые комментарии по поводу судов, вы бы сначала поинтересовались как работает судебная система в Евросоюзе. И решение суда в любом случае выше всяких разных спортивных организаций
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usovvictor (Kharkov)
21.04.2021 в 00:29
...вообщем в сельпо обращаться сколько угодно, но у супермаркета свои законы - мировые, поэтому весь мир и равняется на этот супермаркет...
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usovvictor (Kharkov)
21.04.2021 в 00:23
...наконец то правильный ответ... УЕФА исключает из своей юрикдиции, подчеркиваю - своей, кроме уголовной. Свой суд по спортивному принципу, пускай создают, но в УЕФА играть не будут - это конец для лиги, т.к. участие во всех крупных соревновании под запретом и игрокам тоже.. Кстати увидел ответ про территорию - УЕФА рапространяет свое влияние на всю Европу, захватывая и весь мир с мировым первенством. Так кто в доме хозяин?! Причем здесь Мадрид? Единственная угроза для УЕФА если внутри найдутся люди, предавшие ее идеалы...
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0
0
CorrbenDallas (Київ)
21.04.2021 в 00:19
Как может суд одной страны что-то запретить международным организациям? А судью там не Вовк случайно зовут?
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+1
-1
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Zapp Brannigan (Київ)
21.04.2021 в 00:16
У суді Мадрида про поняття територіальної юрисдикції не чули?
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+1
-1
Liverpool 333 (Кировоград )
21.04.2021 в 00:10
А причём здесь мадридский суд до ФИФА И УЕФА. БРЕД полнейшый
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+1
-1
Unselfish (Белая Церковь )
21.04.2021 в 00:10
Согласно статуту, УЕФА может послать гражданский суд нах... Только кас или Лозанна может что-то запретить. А Мадрид идёт лесом...
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+2
-1
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
21.04.2021 в 00:08
Походу Переса парни из газпрома консультировали :)
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+3
0
aleks68
20.04.2021 в 23:54
это вмешательство в дела ФИФА и УЕФА со стороны судебных органов испании.испанская федерация должна быть дисквалифицрована.заодно приструнить и зажравшегося ....переса.на хитрожопый суд мадрида найдётся любой суд в ЕС который отменит данное решение
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+1
-2
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
20.04.2021 в 23:49
Виявляється, не тільки у нас є "печерський" суд.
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+3
-1
kalan-86 (Анкара)
20.04.2021 в 23:46
Банда Переса, тут все понятно. А что скажут в европейских судах?
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+2
-1
ts0y (Чернигов)
20.04.2021 в 23:37
Премьер лига, клубы могут своим решением выгнать другие клубы? и причем здесь суды)
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0
-1
Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
20.04.2021 в 23:30
Решение этого суда не выдержит апелляции... Если мой работник перешел в другую фирму - я не обязан платить ему зарплату и возить на пикники...А в другой фирме пусть работает...Я ж его не держу..не запрещаю ему туда ходить..НО пропуск своей фирмы забираю... Это логично и стопроцентная практика...
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+3
-1
magnum power (БОМЖ)
20.04.2021 в 23:26
а что скажет Печерский суд?
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+5
-1
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HavanaClub (Днепр)
20.04.2021 в 23:43
Так то ж филиал печерского суда.
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0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
20.04.2021 в 23:24
Ага, почти как врачи-кантоны из Швейцарии.
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0
-1


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