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Реал потерял полузащитника на первый матч ЛЧ и несколько поединков Ла Лиги
Новые проблемы Зи Зу
Центральный полузащитник испанского "Реал Мадрид" Федерико Вальверде сдал положительный тест на коронавирус.
Как сообщает официальный сайт "королевского клуба", 22-летний уругваец находится на изоляции с 17 апреля.
Дело в том, что футболист накануне контактировал с человеком, заразившимся коронавирусной инфекцией.
Напомним, что изоляция продолжается по крайней мере две недели - до 30 апреля. За это время "Реал Мадрид" проведет поединки Ла Лиги с "Кадисом", "Реал Бетис", а также первый поединок 1/2 Лиги чемпионов с английским "Челси".
В сезоне 2020/21 Вальверде провел 28 матчей за "Реал", на его счету 3 гола и отдал результативную передачу.
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