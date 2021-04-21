  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал потерял полузащитника на первый матч ЛЧ и несколько поединков Ла Лиги
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал потерял полузащитника на первый матч ЛЧ и несколько поединков Ла Лиги

Испания
(1 голосов)

Новые проблемы Зи Зу

Реал потерял полузащитника на первый матч ЛЧ и несколько поединков Ла Лиги

Новина українською

Центральный полузащитник испанского "Реал Мадрид" Федерико Вальверде сдал положительный тест на коронавирус.

Как сообщает официальный сайт "королевского клуба", 22-летний уругваец находится на изоляции с 17 апреля.

Дело в том, что футболист накануне контактировал с человеком, заразившимся коронавирусной инфекцией.

Читайте такжеВальверде пропустит ближайший матч Реала из-за коронавирусных ограничений

Напомним, что изоляция продолжается по крайней мере две недели - до 30 апреля. За это время "Реал Мадрид" проведет поединки Ла Лиги с "Кадисом", "Реал Бетис", а также первый поединок 1/2 Лиги чемпионов с английским "Челси".

В сезоне 2020/21 Вальверде провел 28 матчей за "Реал", на его счету 3 гола и отдал результативную передачу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига чемпионов Реал (Мадрид) Федерико Вальверде
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...