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Перес: В баскетболе есть Евролига. Футбол чем-то отличается?
Президент Реала считает, что Европейская Суперлига сможет дать новую жизнь футболу
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент "Реала" и Европейской Суперлиги Флорентино Перес продолжает отстаивать проект нового турнира. Испанский функционер провёл параллель между этим соревнованием и баскетбольной Евролигой, которая успешно существует уже около 20 лет.
"В баскетболе это давно стало нормальным положением вещей. Чемпионат Испании проводится параллельно с Евролигой, и ничего плохого не происходит.
Евролига была создана клубами из Греции, Турции, России. У "Баварии" есть также баскетбольная команда, и она участвует в Евролиге.
Поэтому я говорю, в чём проблема? Футбол отличается чем-то от баскетбола, или я чего-то не понимаю? Это важно: в баскетболе такая лига была создана, и люди не жалуются. Евролига спасла европейский баскетбол", — приводит слова Переса Eurohoops.
Напомним, проект Европейской Суперлиги подразумевал под собой создание одной лиги, в которой будут играть 20 лучших клубов Европы.
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