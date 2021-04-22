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Перес: В баскетболе есть Евролига. Футбол чем-то отличается?

Испания
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Президент Реала считает, что Европейская Суперлига сможет дать новую жизнь футболу

Перес: В баскетболе есть Евролига. Футбол чем-то отличается?

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "Реала" и Европейской Суперлиги Флорентино Перес продолжает отстаивать проект нового турнира. Испанский функционер провёл параллель между этим соревнованием и баскетбольной Евролигой, которая успешно существует уже около 20 лет.

"В баскетболе это давно стало нормальным положением вещей. Чемпионат Испании проводится параллельно с Евролигой, и ничего плохого не происходит.

Евролига была создана клубами из Греции, Турции, России. У "Баварии" есть также баскетбольная команда, и она участвует в Евролиге.

Поэтому я говорю, в чём проблема? Футбол отличается чем-то от баскетбола, или я чего-то не понимаю? Это важно: в баскетболе такая лига была создана, и люди не жалуются. Евролига спасла европейский баскетбол", — приводит слова Переса Eurohoops.

Напомним, проект Европейской Суперлиги подразумевал под собой создание одной лиги, в которой будут играть 20 лучших клубов Европы.

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В статье: Флорентино Перес Евролига
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Комментарии (1)
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scorpius (Ck)
22.04.2021 в 20:11
Отсутствием Переса?
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