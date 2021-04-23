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Матрасники воскресли. Атлетико - Уэска 2:0. Видео голов и обзор матча
Команда Симеоне снова первая в таблице
Фото: atleticodemadrid.com/ автор: Ángel Gutiérrez
После травм Луиса Суареса и Жоау Феликса показалось, что песенка "Атлетико" спета, но без двух своих лучших форвардов команда внезапно ожила и в двух матчах суммарно забила семь мячей. У "Уэски" шансы были сугубо на бумаге - "Матрасники" переиграли ее по всем фронтам.
Благодаря победе команда Эль Чоло вернулась на чистое первое место в таблице с 73 очками. "Реал" отстает от соседей на 3 балла, а "Барса" - на 5, но у нее есть матч в запасе.
"Атлетико" - "Уэска" - 2:0
Голы: Корреа, 39, Карраско, 80
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