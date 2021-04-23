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Матрасники воскресли. Атлетико - Уэска 2:0. Видео голов и обзор матча

Испания
(1 голосов)

Команда Симеоне снова первая в таблице

Матрасники воскресли. Атлетико - Уэска 2:0. Видео голов и обзор матча

Фото: atleticodemadrid.com/ автор: Ángel Gutiérrez

Новина українською

После травм Луиса Суареса и Жоау Феликса показалось, что песенка "Атлетико" спета, но без двух своих лучших форвардов команда внезапно ожила и в двух матчах суммарно забила семь мячей. У "Уэски" шансы были сугубо на бумаге - "Матрасники" переиграли ее по всем фронтам.

Благодаря победе команда Эль Чоло вернулась на чистое первое место в таблице с 73 очками. "Реал" отстает от соседей на 3 балла, а "Барса" - на 5, но у нее есть матч в запасе.

"Атлетико" - "Уэска" - 2:0

Голы: Корреа, 39, Карраско, 80

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В статье: Атлетико (Мадрид) Уэска
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Комментарии (1)
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Serega1111 (Киев)
23.04.2021 в 12:50
Почему в обзоре - Барселона -Хетафе??
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