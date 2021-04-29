Карвахаль снова получил травму

Защитник мадридского "Реала" Даниэль Карвахаль получил мышечное повреждение в первом мачте полуфинала Лиги чемпионов с "Челси" (1:1), пишет пресс-служба клуба. В ближайшее время футболист пройдёт полное обследование, которое определит срок восстановления.

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Напомним, футболист "Реала" в нынешнем сезоне пропустил уже 19 матчей из-за травмы. В сезоне-2020/2021 Даниэль Карвахаль вышел на поле в 15 матчах за "Реал" во всех турнирах и отдал четыре голевые передачи.