Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Карвахаль снова получил травму
Защитник пропустил большую часть сезона
Защитник мадридского "Реала" Даниэль Карвахаль получил мышечное повреждение в первом мачте полуфинала Лиги чемпионов с "Челси" (1:1), пишет пресс-служба клуба. В ближайшее время футболист пройдёт полное обследование, которое определит срок восстановления.
Читайте такжеДва клуба АПЛ интересуются форвардом Лейпцига
Напомним, футболист "Реала" в нынешнем сезоне пропустил уже 19 матчей из-за травмы. В сезоне-2020/2021 Даниэль Карвахаль вышел на поле в 15 матчах за "Реал" во всех турнирах и отдал четыре голевые передачи.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Замахнуться на что-то будет непросто. Известны первые соперники, с которыми в ЛЧ может сыграть киевское Динамо
- Не высокая, но и не низкая: Зинченко получил оценку за поединок с ПСЖ
- Металлист 1925, Волынь или Агробизнес, кому в УПЛ? Анонс 24-го тура Первой лиги
- Лунин заинтересовал один из клубов итальянской Серии А
- Криштиану Роналду купил самый дорогой пентхаус в Лиссабоне. ФОТО
- Парень на фоне домов: Шапаренко показал новое тату
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...