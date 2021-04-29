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Стало известно, что Барселона предлагает Месси за сокращение зарплаты вдвое
Контракт на 2 года, статус посланника и возвращение - на административную работу
Фото: DAZN / Автор – неизвестен
Испанская "Барселона" работает над продлением контракта с игроком атаки и капитаном 33-летним Лионелем Месси.
Президент каталонского клуба Жоан Лапорта уже встретился с отцом футболиста Хорхе Месси, который выполняет функции его агента. Они вместе поужинали и поделились своими взглядами на будущее аргентинца.
"Барса" не предоставила стороне игрока конкретного предложения, поскольку аудит, по результатам которого будут окончательно понятны финансовые возможности клуба, пока не завершен.
Лапорта попросил окружение Месси с пониманием отнестись к сложной экономической ситуации, в которой находится клуб. Сторона футболиста готова искать различные решения, чтобы договориться о подписании нового контракта.
Вероятно, по новому соглашению Месси проведет в "Барселоне" еще 2 сезона. Затем он сможет выехать в один из клубов MLS, где не только продолжит карьеру профессионального игрока, но и будет выступать в роли посла "Барсы". Когда Месси прекратит играть в США, то сможет вернуться в "Барселону" и занять одну из административных должностей в клубе.
Если эта формула будет утверждена, "Барселона" могла бы сократить зарплату аргентинца вдвое, но при этом клуб планирует продолжать платить ему за выполнение функций посла "Барсы", когда Лионель будет играть в США. Таким образом часть финансовых потерь, которые понесет Месси, будет компенсирована, информирует Marca.
В этом сезоне 33-летний футболист забил 33 гола и сделал 14 результативных передач в 42 матчах за "Барселону".
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