Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ренан Лоди выбыл из-за травмы на неопределенный срок
У футболиста мышечная травма
Защитник "Атлетико" Ренан Лоди получил мышечную травму, сообщает пресс-служба мадридского клуба.
У 23-летнего бразильца выявлено повреждение мышц правого бедра. Сроки восстановления футболиста не сообщаются.
В сезоне-2020/21 Ренан Лоди провел 30 матчей за "Атлетико", на его счету 2 результативных передачи.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Денисов: Со следующего сезона у Шахтера будет новый главный тренер
- СМИ: Луческу лично распределит между игроками Динамо премиальные за победу в УПЛ
- Игрок Динамо: Если возникнет возможность стать политиком, с удовольствием соглашусь
- Стало известно, что Барселона предлагает Месси за сокращение зарплаты вдвое
- Жерсон Родригес взял интервью у футболистов Динамо сразу после оформления чемпионства. ВИДЕО
- Эден Азар привез своего парикмахера в Испанию на частном самолете, наплевав на безопасность. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...