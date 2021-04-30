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Ренан Лоди выбыл из-за травмы на неопределенный срок

Испания
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У футболиста мышечная травма

Ренан Лоди выбыл из-за травмы на неопределенный срок

Новина українською

Защитник "Атлетико" Ренан Лоди получил мышечную травму, сообщает пресс-служба мадридского клуба.

У 23-летнего бразильца выявлено повреждение мышц правого бедра. Сроки восстановления футболиста не сообщаются.

В сезоне-2020/21 Ренан Лоди провел 30 матчей за "Атлетико", на его счету 2 результативных передачи.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Ренан Лоди
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