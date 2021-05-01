Примера. Провал Сосьедада и лучшая игра Эйбара в сезоне

Внезапно проснулся "Эйбар", которого за последние недели успели списать и журналисты, и болельщики. Команда Хосе Луиса Мендилибара победила впервые с 3 января и, таким образом, сохранила шансы на выживание.

"Алавес" сам виноват в поражении: он действовал медленно, неостро и проиграл борьбу, что и предопределило исход встречи.

Ну а палачом гостей выступил Кике Гарсия, проведший лучший поединок в сезоне. 31-летний форвард сперва провел мастер-класс по игре в штрафной площади, а завершил дело великолепным крученным ударом в девятку.

7 - Kike García has been involved in seven of Eibar’s last 11 goals in LaLiga (63.6%), with five goals and two assists, scoring five of the last seven goals for the Basque side in the competition. Badge. pic.twitter.com/ILM8wzd0D7 — OptaJose (@OptaJose) May 1, 2021

Такой Кике очень нужен "Эйбару" в оставшихся турах. У басков самая низкая результативность во всех топ-лигах, и во многом из-за этого они набрали только 26 очков в 34 турах. От спасительной 17-й строчки, на которой сейчас расположился "Вальядолид", их отделяет 4 балла. Касательно "Алавеса", то он еще чуточку выше - 16-й с 31 очком.

34-й тур Примеры. Эйбар. "Ипуруа"

"Эйбар" - "Алавес" - 3:0

Голы: Кике, 3, 50, 59

"Эйбар": Дмитрович - Корреа (Серхио Альварес, 85), Оливейра, Арбилья, Коте (Рафа, 54) - Хиль (Инуи, 82), Диоп, Атьенса, Эспозито - Энрич, Кике (Муто, 82)

"Алавес": Пачеко - Наварро, Лагуардия, Лежен, Падилья - Эдгар Мендес (Риоха, 56), Батталья, Пина (Пере Понс, 56), Хота (Сайнс, 63) - Лукас Перес (Гвидетти, 63), Хоселу (Дейверсон, 80)

Предупреждения: Пина, 44, Батталья, 57

Поединок, в котором фаворит напоминал аутсайдера, а аутсайдер - фаворита. Отсюда и сенсационный результат.

Вообще так играть, как это делает в последних матчах "Сосьедад", нельзя. Сегодня команда Иманола Альгуасиля со старта отдала инициативу сопернику, который многократно уступает ей в классе; действовала безынициативно и как-то вяло.

Лишь слабость "Уэски" позволяла "Сосьедаду" выходить сухим из воды 85 минут. Рафа Мир дважды не забил даже с нескольких метров, когда ему никто не мешал; удар Феррейро же из ворот вынес Сеоане. У гостей такой же расточительностью в первом тайме ответили Исак и Порту, а вот во втором баски уже вообще ничего не создали.

Наказание пришло на 87-й минуте, когда Сандро Рамирес мощным ударом со штрафного вогнал мяч в сетку, даже несмотря на острый угол.

¡VICTORIOTA DEL HUESCA!

No se rebla pic.twitter.com/OKPz4eHvI8 — César Abadía (@CesarAbadia7) May 1, 2021

Немного странно, что с такой игрой команда Альгуасиля остается на пятой позиции с 53 очками, а "Уэска" расположилась аж 18-й с 30 баллами.

34-й тур Примеры. Уэска. "Эль-Алькорас"

"Уэска" - "Реал Сосьедад" - 1:0

Гол: Сандро Рамирес, 87

"Уэска": Альваро Фернандес - Вавро, Пулидо, Сиовас (Гастон Сильва, 90+1) - Маффео (Педро Лопес, 75), Феррейро (Серхио Гомес, 68), Сеоане, Микель Рико (Москера, 75), Галан - Рафа Мир, Сандро Рамирес (Думбия, 90+1)

"Реал Сосьедад": Ремиро - Горосабель (Сальдуа, 65), Элустондо, Ле Норман, Монреаль - Гевара, Субименди, Оярсабаль (Давид Сильва, 65) - Янузай (Барренечеа, 58), Исак (Баутиста, 81), Порту

Предупреждения: Сеоане, 76, Пулидо, 89 - Горосабель, 53, Сальдуа, 86