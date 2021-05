Примера. Провал Сосьедада и лучшая игра Эйбара в сезоне

Внезапно проснулся "Эйбар", которого за последние недели успели списать и журналисты, и болельщики. Команда Хосе Луиса Мендилибара победила впервые с 3 января и, таким образом, сохранила шансы на выживание.

"Алавес" сам виноват в поражении: он действовал медленно, неостро и проиграл борьбу, что и предопределило исход встречи.

Ну а палачом гостей выступил Кике Гарсия, проведший лучший поединок в сезоне. 31-летний форвард сперва провел мастер-класс по игре в штрафной площади, а завершил дело великолепным крученным ударом в девятку.

7 - Kike García has been involved in seven of Eibar’s last 11 goals in LaLiga (63.6%), with five goals and two assists, scoring five of the last seven goals for the Basque side in the competition. Badge. pic.twitter.com/ILM8wzd0D7