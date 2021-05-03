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Примера. Севилья - Атлетик 0:1. Попрощались с мечтами о золоте

Испания
(1 голосов)

Вратарь басков - герой

Примера. Севилья - Атлетик 0:1. Попрощались с мечтами о золоте

Фото: twitter.com/SevillaFC/ автор неизвестен

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Немного жаль "Севилью". Команда Хулена Лопетеги и мяч держала прекрасно, и обостряла круто, и оборонялась почти без ошибок. Но все равно проиграла.

Героем встречи стал вратарь "Атлетика" и сборной Испании Унаи Симон, который дважды отражал мощные удары Юсефа Эн-Несири в первом тайме. Марокканец сперва головой, а затем и ногой пробивал в упор после кроссов от Акуньи, но голкипер стоял стеной.

В некоторых эпизодах ему также и повезло - так, Окампос с нескольких метров пробил чуть выше цели после прострела Наваса. Также был момент, когда Эн-Несири неизвестно зачем начал пасовать на Сусо, хотя находился в десяти метрах от ворот.

В общем, создавала "Севилья" прилично, особенно в первом тайме, но реализация хромала, и это помогло "Атлетику" выстоять. При этом "Нервион" с каждой минутой отправлял в атаку все больше людей; все замены Лопетеги были нацелены на нападение, и в концовке игры такой перекос начал сказываться.

Совсем еще юный Нико Уильямс залез в офсайд, и потому его мяч не засчитали, а вот его старший брат Иньяки в контратаке все исполнил идеально - и вырвал для "Атлетика" неожиданную победу.

С мечтами о чемпионстве "Нервиону" пора прощаться, это точно. После 34 туров у "Севильи" 70 очков; у "Реала" с "Барсой" - по 74, а у "Атлетико" - 76. Кто-то из конкурентов команды Лопетеги обязательно ошибется, но чтоб все три начали играть в поддавки - это из области фантастики.

Что касается "Атлетика", то он 8-й с 45 очками. Никаких турнирных задач у команды Марселино на этот сезон больше не осталось.

34-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Атлетик" - 0:1

Гол: Иньяки Уильямс, 90

"Севилья": Буну - Навас, Кунде, Диего Карлос, Акунья - Ракитич (де Йонг, 68), Фернандо, Гомес - Сусо (Жоан Жордан, 68), Эн-Несири, Окампос

"Атлетик": Симон - де Маркос (Лекуэ, 69), Нуньес, Йерай, Баленсиага - Беренгер (Нико Уильямс, 63), Венседор, Весга, Морсильо (Ибаи Гомес, 63) - Рауль Гарсия (Сансет, 15), Вильялибре (Иньяки Уильямс, 69)

Предупреждения: Диего Карлос, 35

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В статье: Атлетик (Бильбао) Севилья
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Комментарии (1)
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Барселиниус (землянин)
04.05.2021 в 00:30
Ну вот.. И какой теперь смысл Севилье упираться в матче с Реалом? За какие пряники? Четвёртое место и так в кармане, первое уже не возьмут. Ну разве шо Барса подогреет.. Но чем? Она же ведь банкрот. Так же Дохтур пропис.. тьфу ты.. сказал. Пора Лапорте доставать деньги из тумбочки..
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