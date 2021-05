Примера. Севилья - Атлетик 0:1. Попрощались с мечтами о золоте

Немного жаль "Севилью". Команда Хулена Лопетеги и мяч держала прекрасно, и обостряла круто, и оборонялась почти без ошибок. Но все равно проиграла.

Героем встречи стал вратарь "Атлетика" и сборной Испании Унаи Симон, который дважды отражал мощные удары Юсефа Эн-Несири в первом тайме. Марокканец сперва головой, а затем и ногой пробивал в упор после кроссов от Акуньи, но голкипер стоял стеной.

В некоторых эпизодах ему также и повезло - так, Окампос с нескольких метров пробил чуть выше цели после прострела Наваса. Также был момент, когда Эн-Несири неизвестно зачем начал пасовать на Сусо, хотя находился в десяти метрах от ворот.

22 - @SevillaFC_ENG have won 22 of their 33 games in @LaLigaEN this season (D4 L7). They could equal their best total of wins in a single season in the top-flight, achieved in 2014-15 season under Unai Emery (W23 D7 L8). Mission. pic.twitter.com/yucPWgFDDy

В общем, создавала "Севилья" прилично, особенно в первом тайме, но реализация хромала, и это помогло "Атлетику" выстоять. При этом "Нервион" с каждой минутой отправлял в атаку все больше людей; все замены Лопетеги были нацелены на нападение, и в концовке игры такой перекос начал сказываться.

Совсем еще юный Нико Уильямс залез в офсайд, и потому его мяч не засчитали, а вот его старший брат Иньяки в контратаке все исполнил идеально - и вырвал для "Атлетика" неожиданную победу.

1 - @Athletic_en have won 12 points after scoring in the last five minutes of the games in @LaLigaEN this season, at least the double than any other team in the competition (Valencia and Granada, six). Roar. pic.twitter.com/27DEW5zEIe